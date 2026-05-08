Credit: Sonny McCartney / MPL Communications

Intervenendo ad un evento speciale dedicato ai fan presso gli Abbey Road Studios di Londra, Paul McCartney ha svelato il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr intitolato “Home to Us”, secondo singolo estratto dal prossimo album di Paul, “The Boys of Dungeon Lane” in arrivo il 29 maggio.

Paul ha sorpreso 50 fortunati fan invitati per un’esclusiva anteprima del suo nuovo album, unendosi a loro all’interno dello Studio Due di Abbey Road per condividere i retroscena delle nuove canzoni e delle registrazioni.

Dopo “Days We Left Behind”, accolta con grande entusiasmo, “Home to Us” è il primo duetto in assoluto di Paul con Ringo Starr e vede la partecipazione di Chrissie Hynde e Sharleen Spiteri ai cori. La canzone è stata creata attorno a una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo di registrare per l’album con il produttore Andrew Watt, ed è l’unica canzone di “The Boys of Dungeon Lane” che vede la partecipazione di un batterista ospite. Paul suona la maggior parte degli strumenti nel nuovo disco, proprio nello spirito del suo album di debutto da solista del 1970, “McCartney”.

Parlando di “Home to Us”, Paul ha raccontato: «Ringo è passato in studio e ha suonato un po’ la batteria. Ho detto ad Andrew che avremmo dovuto registrare un brano e mandarglielo. Quindi questa canzone è stata pensata interamente per Ringo. Nello scrivere la canzone parlo delle nostre origini. Come per molte persone, si parte dal nulla e ci si costruisce da soli. Ringo era di Dingle, ed è stata dura. Ha raccontato che veniva derubato mentre tornava a casa, perché lavorava. Anche se era pazzesco, per noi era casa. Ho scritto la canzone partendo da quell’idea e l’ho mandata a Ringo. Lui mi ha rispedito una versione in cui aveva aggiunto solo qualche riga al ritornello, così ho pensato che forse non gli piacesse. L’ho chiamato e mi ha detto che pensava volessi che cantasse solo una o due righe, e io gli ho detto che mi sarebbe piaciuto sentirlo cantare tutto il brano. Così abbiamo preso la mia prima strofa, la seconda di Ringo, e abbiamo fatto un duetto. Non l’avevamo mai fatto prima. Poi volevamo dei cori e mi è venuta l’idea che sarebbe stato bello sentire delle ragazze. Chrissie Hynde ha detto che l’avrebbe fatto, e Sharleen Spiteri, pure. Sono amiche. Così l’hanno fatto.“