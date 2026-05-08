Dopo l’uscita del loro primo album omonimo e dopo il tour nei principali club italiani, i SI! BOOM! VOILÀ! pubblicano oggi, venerdì 8 maggio, il loro nuovo singolo “QUELLI BUONI”.

Nel video, diretto da Giulio Ragno Favero, con le riprese di Francesca Mazzoleni e la fotografia curata da Emanuele Pasquet, si alternano scene a colori dell’esecuzione del brano a ritratti in bianco e nero di persone incontrate per strada. Donne e uomini di ogni età, provenienze e storie diverse, che convivono nello stesso spazio urbano.

Gli sguardi di “QUELLI BUONI”, catturati nel loro momento più autentico, senza gerarchie o filtri, annullano le distanze sociali, culturali e generazionali e chiamano chi guarda a essere tirato in causa.

Il video riprende infatti i temi affrontati nel brano, trasformandosi in un forte racconto della realtà contemporanea.

Ne emerge una sottolineatura di una società spesso indifferente, incapace o non disposta a vedere le difficoltà, le ingiustizie e il disagio che attraversano il mondo di oggi.

“QUELLI BUONI” rappresenta una critica inflessibile alla società moderna, che rincorre costantemente un’apparenza perfetta all’esterno ma imperfetta all’interno.