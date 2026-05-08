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“I am the monster” è il primo singolo dei BAZAAR che fanno il ingresso nel roster della Factory Flaws.

Una canzone nervosa, incalzante, che esplode rabbia e furore, tenendoci costante mente sulla corda con il suo post-punk che non lascia scampo. Uno sguardo agli anni ’90 più taglienti e turbolenti, con un ritornello che arriva in testa dritto come una lama.

“É una mattina qualunque, una scena di vita quotidiana. Stai facendo colazione ancora in pigiama e da un’altra stanza si sente una conversazione. Ogni sforzo per sentirti lieve si rivela insufficiente e ti diverte scoprire che quella cosa che ti fa paura – quel mostro nascosto nell’armadio – forse sei proprio tu.“

“A Ride”, primo LP del quartetto uscirà per Factory Flaws nel corso del 2026.

<a href="https://bazaarmusic.bandcamp.com/track/i-am-the-monster">I am the monster by BAZAAR</a>

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