I Callisto sono una band emergente, ma vantano solide credenziali grazie all’esperienza maturata nella band alternativa svedese The Tourettes e nel gruppo krautrock Audionom. “Endless Water” è una canzone pop energica e sognante. Presenta un sottofondo cupo e rombante, mentre si libra in avanti come un dirigibile scintillante. Chitarre scintillanti e ad alta energia, una batteria fragorosa, una voce diretta e seducente e un basso ballabile si fondono per creare un suono e un paesaggio sonoro distintivi.

I testi fanno in parte riferimento all’avvicinarsi dell’Antropocene (un’epoca geologica proposta che segna il periodo attuale in cui l’attività umana ha un impatto profondo sul clima, sugli ecosistemi e sulla geologia della Terra), con l’innalzamento del livello del mare e la potenziale apocalisse. Allo stesso tempo, operano su un livello più allegorico: nella sensazione di trovarsi in acque profonde.

Con la sua miscela di art pop, shoegaze e dream pop, Callisto crea una musica che è allo stesso tempo immediata e nebulosa: qualcosa che spicca e rimane impressa. L’EP è stato registrato allo Studio Kobra con Fabian Grytt come ingegnere del suono/coproduttore e successivamente mixer. Masterizzato da Max-Måns Wikman.

Con “Endless Water”, i Callisto creano un’espressione unica attraverso una musica che è allo stesso tempo immediata e fluttuante, accattivante e duratura.

I Callisto sono stati fondati da Mira Eklund e Andreas Westerdahl, ai quali si sono poi aggiunti Paul Sigerhall alla batteria e Mårten Holmberg al basso. Mira Eklund, autrice dei testi e di gran parte della musica, ha precedentemente militato come cantante solista dei The Tourettes e si è esibita anche come solista. Oltre alla musica, lavora come artista, compositrice e attrice. Andreas Westerdahl, che contribuisce in modo significativo alla musica dei Callisto, ha una formazione classica e ha lavorato per molti anni in un’orchestra sinfonica oltre a suonare la chitarra. Paul Sigerhall e Mårten Holmberg, entrambi attivi sia a livello strumentale che negli arrangiamenti finali, condividono le loro radici nel gruppo krautrock Audionom, che ha lasciato il segno sulla scena musicale svedese per diversi decenni. Sigerhall è anche coinvolto in diversi progetti musicali artistici, tra cui collaborazioni con Stefan Tcherepnin. Holmberg è stato anche membro dei The Tourettes, e da allora lui e Mira hanno continuato a collaborare musicalmente, anche nella band neo-prog Spaltmeter.

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