Di tanto in tanto emerge una band talmente difficile da definire da sembrare del tutto unica nel suo genere. I Mon Rayon sembrano arrivare da un Festival Di Sanremo degli anni ’60 e invece sono svedesi. Eccoli qui, deliziosi nei loro arrangiamenti old school, così rigogliosi e avvolgenti, i Mon Rayon si preparano a pubblicare il loro album di debutto, dopo l’EP dello scorso anno “Post Romantic Stress Disorder”.

“La nostra idea di fondo, fin dall’inizio, è stata che deve sembrare vivo“, spiega Josef Ask. “che l’esecuzione sia autentica. Che suoni in qualche modo organico: questa è probabilmente l’idea che abbiamo fatto nostra con più forza dal pop orchestrale.”

Il duo svedese, di cui fa parte anche Christoffer Zetterlund, trae ispirazione da una vasta gamma di influenze, in cui il pop francese degli anni ’60 si affianca a elementi barocchi come il clavicembalo e a arrangiamenti d’archi di ampio respiro. Il fattore unificante è che “deve esserci qualcuno che canta con il cuore.“

Il primo singolo tratto dall’ album in uscita in autunno è “One of a Kind”, in cui la band – ispirata dopo aver ascoltato per caso una canzone di Minnie Riperton – ha invitato Vira Milton a esibirsi come partner nel duetto. Vira Milton, che si è rapidamente fatta un nome sulla scena di Stoccolma con un album di debutto di grande impatto e concerti sold-out, contribuisce con una voce profondamente soul – “iconica, come se fosse sempre esistita“, come la descrivono i Mon Rayon.

Una canzone elegantissima, che a definire semplicemente chamber-pop si farebbe un grandissimo torto. Qui c’è un gusto melodico meraviglioso e una ripresa di stili e dettami che ci portano realmente fuori dal tempo, con quel ritornello che arriva dritto dritto al cuore e crea empatia immediata con l’ascoltatore. La raffinatezza di Vira Milton poi è pazzesca, con quella voce che ci fa subito venire in mente Ornella Vanoni.

Originario della Svezia, il duo noto come “Mon Rayon” è composto da Josef, batterista di formazione, e Christoffer, bassista. Un tempo noti come session man molto richiesti, la loro carriera ha preso una svolta quando sono diventati coinquilini e hanno scoperto un amore comune per i suoni incantevoli del pop francese degli anni ’60 e il fascino suggestivo degli spaghetti western.

“One of a Kind” è una delle canzoni più belle ascoltate in questo 2026. poco ma sicuro.

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