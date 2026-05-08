Credit: julia_naglestad

“Portrait Of A Summer’s Day” è stata scritta verso la fine degli anni Novanta. Poi è stata messa da parte, fino a quando i Nansy hanno deciso di registrare il proprio album di debutto dopo una pausa di 25 anni. Meglio tardi che mai possiamo dire. Sì perché i Nansy si sciolsero 25 anni fa dopo aver pubblicato un solo EP, per poi riunirsi ora e registrare finalmente il loro tanto atteso album di debutto. “Need You Around” uscirà il 29 maggio 2026 per Saiko (Norvegia/Mondo) e Fastcut Records (Giappone).

“Portrait of a Summer’s Day”, è un brano morbido ed elegante, raffinatissimo e delicato che riflette la predilezione della band per l’indie dance pop degli anni ’90 in un disco altrimenti dominato dalla chitarra.

“Portrait Of A Summer’s Day mi riporta indietro a quando vivevo a Oslo, girando in bicicletta per la città spensierata e appena innamorata, passando tutto il giorno al parco con gli amici prima di vagare per i bar indie di Oslo, ormai chiusi, ascoltando band come Saint Etienne e The Sundays, senza alcuna preoccupazione“, dice la cantante Anita.

Altra anticipazione deliziosa a dire poco!

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