“New Love” è il primo passo verso “Feral Spring”, il nuovo EP a nome ultrasaturated.

Siamo in quel campo in cui dream-pop, new wave e shoegaze giocano a rincorrersi e sfumarsi l’uno nell’altro, con queste voci oniriche che scivolano su una ritmica saltellante e incalzante, mentre i bordi melodici si fanno tanto chiari e accattivanti quanto agrodolci e malinconici. Freddi solo in apparenza, eppure capaci di essere anche zuccherosi a modo loro i ultrasaturated colpiscono nel segno.

Gli ultrasaturated hanno visto la luce nel 2022 e il loro EP “Universal Hologram” si è decisamente distinto sia per qualità che per numero di ascolti. Tra dream pop nostalgico, post punk, new wave e shoegaze, i ragazzi sono pronti a fare il bis e questa prima antiicpazione ci fa ben sperare.

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