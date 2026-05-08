La cantautrice, chitarrista e produttrice di Brighton Zoe Konez condivide il nuovo singolo “Nudge”, l’ultimo brano prima del suo prossimo album “Everything’s Fine”. Costruito attorno a una chitarra acustica essenziale e a una voce solista registrata da vicino, il brano mantiene una forte concentrazione, con calde armonie di sottofondo che ampliano gradualmente la cornice.

Semplice, diretta, immediata, capace di infondere un senso di calore e di quiete, è come se il brano ci avvolgesse in una morbida coperta che ci aiuta a passare i brutti momenti. A volte ci vogliono canzoni così che ci fanno stare bene, fatte con pochi e semplici elementi ma che sanno arrivare al cuore.

“Ero a un bivio, vivevo a Londra ma mi nascondevo. Mi sentivo giù, un fallimento, ma scrivere Nudge mi ha aiutato a individuare momenti di luce, come il semplice messaggio di un amico mi abbia aiutato a uscire da un circolo vizioso di pensieri negativi.”

Zoe Konez è una cantautrice, chitarrista e produttrice britannica con sede a Brighton. Lavorando in modo indipendente, scrive, registra e produce tutta la sua musica dal suo studio di casa, costruendo canzoni attorno alla chitarra fingerstyle, alla voce registrata con microfono ravvicinato e ad armonie stratificate che si aprono senza perdere la loro intimità.

I suoi testi sono legati a momenti e stati d’animo specifici. Il desiderio di sistemare le cose e ricominciare da capo. La difficoltà di chiedere aiuto. Il silenzioso scorrere delle relazioni mentre cambiano forma. Piccole interruzioni che cambiano il corso di una giornata. Gli arrangiamenti seguono lo stesso istinto, mantenendo la chitarra e la voce al centro, con pad e armonie usati con parsimonia per ampliare lo spazio piuttosto che riempirlo.

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Zoe Konez: X