Nel giorni scorsi i fan dei Greta Van Fleet sono andati in allarme, ipotizzando che la band potesse essersi sciolta dopo questo post:

La rock band del Michigan è stata ferma negli ultimi anni, a tal punto che i loro ultimi concerti dal vivo, tenuti per promuovere il terzo album “Starcatcher”, risalgono all’estate del 2024.

Alcuni giorni fa avevano pubblicato un piccolo montaggio che raccoglieva video, immagini e i concerti di tutta la loro carriera e la frase in chiusura era: “Thanks for the wild rise. Love, Josh, Jake, Sam and Daniel.“

Il post aveva immediatamente suscitato un certo allarme tra i fan.

UPDATE (10 maggio):



Dopo giornate di grande preoccupazione da parte della fanbase, i Greta Van Fleet si sono fatti vivi con un nuovo post che tranquillizza tutti: la band conferma di essere in studio per lavorare su nuova musica. Sospiro di sollievo per i tanti fan in ansia.