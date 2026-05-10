Liam Gallagher si è fatto vivo, a modo suo, in merito alle notizie secondo cui lui e John Squire, ex chitarrista degli Stone Roses, sarebbero stati avvistati mentre uscivano dagli Abbey Road Studios.

Il loro primo album insieme, intitolato semplicemente “Liam Gallagher John Squire” (non ci aveva fatto impazzire), era uscito nel marzo 2024, segnando il primo nuovo disco di Squire in 20 anni.

Liam Gallagher and John Squire at Abbey Road Studios, 05/05/2026 pic.twitter.com/u3jG9sM2s7 — Oasis Mania (@OasisMania) May 7, 2026

Sta di fatto che Liam era stato visto uscire da famosi studi e quindi alcuni avevano ipotizzato che ciò potesse indicare un nuovo album degli Oasis, ma più tardi nello stesso giorno, anche Squire è stato visto sempre lì, alimentando le voci secondo cui le session facciano in realtà parte di una loro nuova collaborazione.

Gallagher, rispondendo a un fan se ci fosse nuova musica in vista, ha scritto: “Non posso dirti cosa sto facendo per motivi di sicurezza e per il servizio sanitario nazionale, quello che posso dirti è che è fottutamente BIBLICO“. Risposta che, ovviamente, vuol dire tutto e vuol dire nulla.

Già poco dopo l’uscita del disco, Liam aveva fatto capire di voler realizzare un secondo disco, giudicando il primo “solo l’antipasto“: “se John tirerà fuori un’altra serie di canzoni che spaccano, i fan avranno anche quelle“.