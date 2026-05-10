credit: Tom Mason

I Kidsmoke tornano con “I’m Always Getting Carried Away”, un nuovo singolo scintillante, la loro prima uscita dopo l’acclamato album di debutto “A Vision In The Dark”.

Costruita attorno al doppio significato del titolo, la canzone oscilla tra momenti in cui ci si lascia travolgere dalle emozioni e qualcosa di più fisico e definitivo. Luminosa e melodica contiene nel testo riflessioni sulla memoria, la mortalità e lo scorrere del tempo. Ha una freschezza e un taglio melodico ed empatico che sembra arrivare dritto da casa Pains Of Being Pure At Heart.



Un indie-pop accattivante, che conquista subito, arrivando a un coro che entra subito in testa.

Il cantante e chitarrista Lance Williams spiega: “Il testo è venuto fuori molto rapidamente ed è costruito attorno al titolo della canzone, giocando sul significato di essere ‘trascinati via’, sia emotivamente che fisicamente.“

La canzone è stata in parte ispirata dal lavoro di Williams presso un gruppo di sostegno per la demenza, un’esperienza che ha messo in luce la fragilità della memoria. “È stato allo stesso tempo bellissimo e straziante“, dice. “Mi ha fatto apprezzare come i nostri ricordi ci uniscano…penso di aver cercato di sottolineare quanto siano preziosi i piccoli momenti.”

Riguardo alla musica, il bassista James Stickels aggiunge: “Sapevo di volerla far suonare come una canzone che avrei scritto nei primi anni 2000, quindi mi sono ispirato a The Strokes, Bloc Party, Futureheads e cose del genere…è volutamente semplice, scritta da un luogo di nostalgia e desiderio di tempi più semplici.”

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