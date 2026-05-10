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Occhio che qui i ragazzi di Leeds non sbagliano più un colpo. Sempre ispirati i Lozenge che cavalcano brucianti pulsioni anni ’90, in bilico tra un indie-rock visionario e shoegaze dall’alto tasso melodico. La collisione sonora sublime avviene in questa “Bird’s-Eye View” che sembra portarci a una jam tra Ride e Smashing Pumpkins, roba sopraffina.

In “Bird’s-Eye View” vieniamo colpiti da un ritornello travolgente, ma prima a stordicrci sono state chitarre ipnotiche e sognanti mentre batteria e basso si contorcono in sottofondo. Nel finale si torna in una dimensione più onirica che lascia stupefatti.

?“La canzone parla della lotta per conoscere se stessi, di combatterla nel modo sbagliato e poi non rendersi conto che non si tratta affatto di una battaglia.“

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