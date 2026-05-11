Credit: Andrea Bertolucci

Giulia Vallicelli in arte June è una cantautrice in continuo movimento tra Bologna e la Romagna come lei stessa si definisce, equilibri rispecchiati da una musica che si muove abilmente tra alt folk e indie pop in una piccola mappa delle emozioni che riafferma l’importanza dei legami, non necessariamente sentimentali, vissuti con consapevolezza.

Un senso di calore e familiarità avvolge i cinque brani di “Loved Ones” non a caso scritti, registrati, prodotti, mixati e masterizzati nella cantina di casa dei genitori. Un lavoro in completa autonomia e autoproduzione con l’aiuto dell’amico e maestro Francesco Francia che dà vita ad atmosfere delicate con la chitarra acustica vera protagonista insieme alla voce di Giulia Vallicelli.

Compaiono via via altri strumenti, sintetizzatori e tastiere midi, ma l’atmosfera resta intima a volte malinconica (“Everything”) altre sognante (“Mouse”) o riflessiva come in “Weaving Song”, “Turning, Always” e “Different Life”. Un’estetica lo – fi sincera e genuina in una vera carezza sonora tra gratitudine, serenità e un finale aperto che dimostra la natura spontanea di canzoni libere di trovare se stesse.

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