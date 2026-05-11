Billy Corgan porterà in Europa, a settembre, la sua rivisitazione operistica dell’album “Mellon Collie and the Infinite Sadness” degli Smashing Pumpkins.

Gli spettacoli fanno seguito a una serie di sette date tenutesi lo scorso anno alla Lyric Opera di Chicago, in cui il doppio album degli Smashing Pumpkins del 1995 è diventato uno spettacolo interamente orchestrale e vocale.

Corgan ha composto il tutto con il direttore d’orchestra James Lowe, candidato ai Grammy. Le date europee vedranno la partecipazione del baritono Ed Parks (per Londra, il Belgio e la Francia), della soprano Sydney Mancasola, del mezzosoprano Zoie Reams, del tenore Dominick Valdes Chenes e del baritono Dean Murphy (solo per la Spagna). I costumi sono stati disegnati da House of Gilles, la casa di moda newyorkese di cui è comproprietaria Chloé Mendel Corgan, moglie del musicista.



“Il successo ottenuto nel rendere Mellon Collie in forma operistica e classica è stata una delle esperienze più gratificanti della mia vita“, ha dichiarato Corgan. Lowe ha aggiunto: “È stato davvero gratificante scoprire come le sfumature e le sfaccettature di Mellon Collie si rivelino in modi nuovi e freschi in questi contesti sinfonici, corali e operistici.“

Il tour europeo non passerà dall’Italia, ma toccherà Londra alla Royal Festival Hall (1 e 2 settembre), la Queen Elisabeth Hall di Anversa (6 settembre), la Salle Pleyel di Parigi (8 e 9 settembre) e il Palacio Vistalegre di Madrid (11 settembre).



