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Quattro appuntamenti italiani per celebrare, rivivere e riscoprire l’eredità senza tempo di Jeff Buckley, a più di vent’anni dalla sua prematura scomparsa.

La rinnovata attenzione globale attorno a Buckley è stata recentemente alimentata dall’uscita del documentario “It’s Never Over, Jeff Buckley”, che ha riportato al centro della scena internazionale la sua figura e il suo percorso artistico. Un’opera che ha contribuito a riaccendere il fascino per la sua voce unica e per una sensibilità espressiva che sfugge a ogni definizione, confermando ancora una volta ciò che il pubblico ha sempre percepito: la sua musica continua a vivere, evolversi ed emozionare.

A raccogliere questa eredità e a portarla sul palco con straordinaria cura sono i belgi Slow Pilot, che si distinguono per un approccio rigoroso e profondamente rispettoso. Il loro non è un semplice tributo, ma un lavoro di interpretazione autentica, capace di restituire l’anima, la fragilità e il mistero dell’opera di Buckley.

La voce del frontman Pieter Peirsman rappresenta uno degli elementi più sorprendenti dello spettacolo: per timbro, estensione e intensità, si avvicina in modo straordinario a quella di Buckley, generando un impatto emotivo potente e, a tratti, quasi spiazzante.

Il concerto si sviluppa attorno all’esecuzione integrale di “Grace”, proposta con grande fedeltà e attenzione ai dettagli, rispettandone la bellezza cruda, le dinamiche e la profondità emotiva. A questa prima parte segue una selezione di brani aggiuntivi che ampliano ulteriormente il racconto, offrendo una visione più completa della gamma espressiva di Buckley.

Per gli innumerevoli fan che non hanno mai avuto la possibilità di vederlo dal vivo, questa rappresenta un’occasione rara e preziosa. Per tutti gli altri, è un invito a immergersi ancora una volta in un’eredità musicale che continua a lasciare un segno profondo, attraversando il tempo con una forza intatta.

LE DATE

18 Novembre – Bronson, Ravenna

20 Novembre – Teatro Doglio, Cagliari

22 Novembre – Largo, Roma

23 Novembre – Spazio Teatro 89, Milano

Biglietti per Ravenna e Milano QUI.

