Il nuovo lavoro dei Nu Genea, “People Of The Moon”, sembra nascere in uno spazio in cui le coordinate abituali smettono di avere senso. Non c’è mercato che tenga, non c’è algoritmo che possa suggerire una direzione, qui si suona per necessità, per urgenza, per quella forma rara di libertà che coincide con la spontaneità più autentica. I Nu Genea non inseguono, non rincorrono, non si adattano. Al contrario, si sottraggono. E in questa sottrazione trovano una nuova espansione: una dimensione suadente e ritmica che non rinuncia mai alla riflessione, un movimento che è danza, ma anche contemplazione, corpo e pensiero, terra e luna insieme.

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Il loro sguardo si fa, allora, orbitale. Non più radicato in una geografia precisa, ma capace di attraversarle tutte. Non importa se un luogo viene celebrato come paradiso fuori dagli schemi o condannato come il prodotto di politiche miopi, empie e voraci: ciò che resta è il gesto musicale, l’amore per la propria terra, la possibilità di trasformare ogni latitudine in ritmo, ogni longitudine in vibrazione. C’è qualcosa di profondamente libero in questo approccio, qualcosa che ricorda un dj innamorato dei propri vinili. Nessuna gerarchia, nessuna etichetta, nessun pregiudizio, nessuna cronologia imposta: solamente dischi che dialogano magicamente tra loro, che si cercano, che si infiammano a vicenda. Il tempo si spezza, lo spazio si dilata, e ciò che rimane è l’intensità del suono, quella scintilla primitiva che ti costringe a muoverti, a ballare, a lasciarti attraversare.

E allora prende forma una nuova Torre di Babele. Ma qui il mito biblico si ribalta: le lingue non dividono, non confondono, non si odiano, non si disprezzano. Al contrario, costruiscono. Le parole napoletane si intrecciano con l’arabo, il portoghese, lo spagnolo o l’inglese, generando un lessico emotivo che non ha bisogno di traduzioni. Ogni accento diventa ritmo, ogni inflessione una possibilità. Non c’è frattura, ma una fusione viva, pulsante, audace. In questo paesaggio sonoro, i Nu Genea si muovono come esploratori instancabili. Viaggiatori della notte, uomini della luna che osservano il mondo da una distanza sufficiente per amarlo senza possederlo. La loro bussola è fatta di funk e afrobeat, di tradizione partenopea e suggestioni caraibiche, di suoni analogici che profumano di passato e intuizioni meticce che parlano al futuro.

È una metropoli immaginaria quella che costruiscono: asimmetrica, contaminata, profondamente umana. Un luogo dove la curiosità è più forte della paura, dove la mescolanza non è una minaccia, ma una promessa, dove la musica diventa lingua comune e rifugio condiviso. “People Of The Moon” è una traiettoria politica. Un invito a osservare da lontano per vedere più vicino. Un gesto pacifico, cosmopolita, radicalmente spontaneo.