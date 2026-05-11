“Buonanotte n.2 / come quando fuori piove” è il nuovo doppio singolo del collettivo pugliese di musica italiana alessandro fiore. Entrambi i brani sono collegati al progetto “Bar Apollo” (il primo EP di alessandro fiore), che esplora il viaggio mentale tra fuga dalla realtà e ritorno, tra dissociazione e attaccamento. Le due tracce raccontano proprio il percorso verso il ritorno alla realtà dopo un periodo di distacco.

In “Buonanotte n.2″ questo ritorno si manifesta come il risveglio dopo una festa quando la realtà riemerge a stento e nel paradosso: una buonanotte augurata al mattino e il bisogno di sognare ancora ad occhi aperti qualcosa che non c’è più. In “come quando fuori piove” la realtà travolge completamente, diventando una routine quotidiana scomoda nella ripetitività dei piccoli gesti.

“Entrambi i brani raccontano la tristezza della fine di un percorso che, solo dopo una pioggia ristoratrice, può trasformarsi in qualcosa di nuovo“.

Il doppio singolo degli alessandro fiore richiama il fascino del formato fisico suddiviso in Lato A e Lato B, reinterpretato in chiave contemporanea. Dalle batterie anni ’70 ai synth psichedelici, passando per bassi distorti, chitarre acustiche avvolgenti e voci sussurrate, il sound degli alessandro fiore si evolve e si trasforma grazie anche alle addictional production di Matilde Davoli, che firma anche mix e master. Le atmosfere dreamgaze e psichedeliche si fondono con influenze internazionali come Tame Impala, Slowdive e The Marias, mentre i testi in italiano aggiungono un’identità sonora e melodica distintiva.

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