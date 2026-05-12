Se amate il rock in tutte le sue declinazioni potete fermare le vostre ricerche e ascoltare questi venti brani nuovi di zecca del “vecchio” Nick Saloman, il “fuck” totum, la mente, il braccio, la chitarra (e qui anche il sitar) del progetto Bevis Frond. “Horrorful Heights” ha tutte le carte in regola per soddisfare i seguaci fedeli dai tempi di “Miasma” (1987) e anche per incuriosire e conquistare i neofiti.

Credit: Anete Lapsa

L’album è una vertigine psichedelica tra ironia e malinconia. Nick Saloman firma uno dei lavori più ambiziosi e stratificati della sua lunghissima carriera parliamo dell’album numero ventisette. La musica è esplosiva ma resta sempre profondamente artigianale, domestica. Come è stato osservato, è “grande musica in un piccolo mondo”. Saloman si conferma chitarrista straordinario: passa con naturalezza da assoli acidi e rumorosi a momenti di rarefazione melodica, mantenendo una scrittura sempre riconoscibile. Le strutture dei brani sono spesso mutevoli: pezzi che iniziano come power-pop si trasformano in lunghe derive psichedeliche.

Se si esclude “Space Age Days”, una jam lunga e francamente noiosa, nessun brano mostra segni di stanchezza nel nostro Nick. Abbiamo ballate psichedeliche come “Buffaloed”, melodiose cavalcate elettriche come “Draining Bad Blood”, “Romany Blue”, “I’m Gonna Drag You Into My World”, “That’s Your Lot”. Abbiamo il bellissimo folk arricchito da sitar della title-track. In generale tanto psych-rock, rock’n’roll e soprattutto tanto bel songwriting libero e indipendente.

Il vero cuore del disco sta, però, nei testi, che oscillano tra: ironia feroce (le relazioni fallite di “Best Laid Plans”), grottesco quotidiano (il collezionista alienante di “Quietly”), osservazione sociale (“Sink Estate”), intimità ambigua (“A Simple Pursuit”). Saloman ha uno sguardo lucido ma mai cinico: racconta il fallimento, l’ossessione, la solitudine, sempre con una vena di umorismo sottile e malinconico.

Se non avete mai ascoltato i Bevis Frond, questa è davvero una gran bella occasione. Se li conoscete già, è una delle migliori conferme.