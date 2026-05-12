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I 1000 Rabbits pubblicano l’EP di debutto “Are we friends yet?”, lavoro che racchiude i primi due anni di attività della band e il loro approccio art-pop. Dopo i recenti singoli “Virgin Soil” e “Rubik’s Cube”, l’EP arriva in formato digitale e su vinile da 12″ tramite Young come istantanea di una band che si sta definendo in tempo reale. Il progetto esce oggi insieme a un nuovissimo video di “Berar Hunt” diretto dall’artista del sud di Londra Ché Deedigan, che cattura lo spirito di una band in movimento, in evoluzione, alla scoperta.

Scritto tra salotti, sale prove e palchi nel corso di due anni, “Are we friends yet?” cattura un capitolo formativo: sei brani plasmati dal tempo, dallo spazio e dall’energia delle persone presenti nella stanza. Alcuni brani risalgono ai loro primi giorni, altri sono più recenti, ma insieme formano una vivida introduzione al mondo della band. Ogni brano è stato modellato attraverso le esibizioni dal vivo, evolvendosi notte dopo notte.

Il titolo dell’EP deriva da un momento determinante emerso durante i loro concerti dal vivo; una domanda posta da River durante il brano di chiusura “Spring Cleaning”, l’ultima canzone sia del disco che di ogni set che suonano. È un momento che cattura sia il calore che la vulnerabilità che stanno al centro della band.

Come dicono loro stessi: “Queste sono 6 canzoni che sentiamo catturino i nostri primi due anni come band. Sono, in un certo senso, noi che mettiamo il cuore in mano e diciamo: ‘questi siamo noi’, ‘questo è ciò che vogliamo dire’ Cambieremo e cresceremo. Questo è solo l’inizio. Grazie a tutti coloro che sono venuti a vederci sviluppare questi brani negli ultimi due anni. È grazie a voi se questi sono i nostri preferiti; senza di voi non esisterebbero.”

I ragazzi saranno anche in Italia, Poplar Festival, Trento, 13 settembre.

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