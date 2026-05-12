Credit: J Benson

Dopo quattro anni dall’uscita di “The Great Awakening”, gli Shearwater torneranno il prossimo 31 luglio, via Polyborus / Secretly Distribution, con un nuovo LP, “The New World“.

Negli ultimi venticinque anni, chi li segue ha visto gli Shearwater trasformarsi con discrezione in una delle band americane più distintive, coerenti e avventurose. I nove brani immersivi di “The New World” portano il gruppo più lontano che mai: tra gli ospiti figurano il polistrumentista Shahzad Ismaily, il sassofonista e clarinettista Doug Wieselman, il suonatore di qanun Farouz Zriek, il chitarrista Leo Abrahams, il maestro di ngoni Mamadou Kouyate, i percussionisti Mahamadou Tounkara e Moctar Kouyate (del gruppo maliano Ngoni Ba) e il leggendario batterista Thor Harris. Un ensemble numeroso, sì, ma perfetto per un viaggio che attraversa gioia, confusione, sfida, reverenza e tenerezza, con la voce di Meiburg come guida elegante e sfuggente. Essenziale e sontuoso allo stesso tempo, “The New World” è un ascolto profondamente avvolgente: una volta entrati, è difficile uscirne prima della fine.

“The New World” rappresenta anche un rischio artistico. Dopo sei album pubblicati con Sub Pop e Matador Records, gli Shearwater hanno scelto di finanziare, produrre e pubblicare il disco in autonomia con il supporto di Secretly Distribution, distillandolo da quattro anni di viaggi, ricerche sul campo e collaborazioni. Il disco è stato registrato a Londra, Berlino, New York e nella sede texana della band, con Duszynski come ingegnere principale e ulteriori produzioni di Leo Abrahams e Danny Reisch; Reisch ha mixato l’album insieme al gruppo a Los Angeles.

Ad anticipare l’uscita ecco due nuovi pezzi, “Daydream Unbeliever” e “More And More”, che potete ascoltare qui sotto.

I due nuovi brani del gruppo fondato da Jonathan Meiburg e oggi formato con Emily Lee e Dan Duszynski mostrano la band texana in una forma straordinaria, intensa ma sfuggente, intima ma dal respiro cinematografico.

Jonathan racconta:

Se siete come noi, vi svegliate con la sensazione che il mondo stia bruciando, sperando di riuscire a farci i conti se solo sapeste da dove cominciare. “Daydream Unbeliever” e “More And More” nascono da questo luogo inquieto. Se vi aiutano a sentirvi un po’ meno folli, benvenuti a casa.

“The New World” Tracklist:

1. Even Song

2. More And More

3. Daydream Unbeliever

4. A Mink In The Dusk

5. The Only Sound I’m Afraid Of

6. The High Ranges

7. Slugs In The Marigolds

8. Anamnesia

9. You And Your Dog