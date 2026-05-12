Credit: Bruce Baker from Sydney, Australia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

I Bloc Party hanno annunciato un nuovo album, “Anatomy of a Brief Romance“, e hanno pubblicato il primo singolo, “Coming on Strong”. L’uscita del nuovo disco è prevista per l’11 settembre.

“Anatomy of a Brief Romance” è prodotto da Trevor Horn e Kele Okereke promette il loro disco più intimo e personale fino ad oggi, raccontando nei minimi dettagli la separazione dalla sua compagna di lunga data, il tumulto che ne è seguito e il ritrovamento dell’amore.

Ogni testo che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente successo“, ha dichiarato Okereke in un comunicato stampa. “Non credo di essere mai stato così sincero in passato.” Sul nuivoo brano dice: “Mi piace il fatto che, dal punto di vista armonico e musicale, sembri cupo, sinistro, come se qualcosa si stesse avvicinando furtivamente“.

Tracklist:

  1. 22.01.22
  2. Coming On Strong
  3. Love Bombs
  4. Pigwig
  5. Lagoon Blue
  6. Muscleworks
  7. Clark Kent
  8. Worst Birthday Ever
  9. Not Your Problem
  10. Now We Can’t Be Friends
  11. Rotherhithe
  12. Stories
  13. Moving On
  14. Eulogy