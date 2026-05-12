I Bloc Party hanno annunciato un nuovo album, “Anatomy of a Brief Romance“, e hanno pubblicato il primo singolo, “Coming on Strong”. L’uscita del nuovo disco è prevista per l’11 settembre.

“Anatomy of a Brief Romance” è prodotto da Trevor Horn e Kele Okereke promette il loro disco più intimo e personale fino ad oggi, raccontando nei minimi dettagli la separazione dalla sua compagna di lunga data, il tumulto che ne è seguito e il ritrovamento dell’amore.



“Ogni testo che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente successo“, ha dichiarato Okereke in un comunicato stampa. “Non credo di essere mai stato così sincero in passato.” Sul nuivoo brano dice: “Mi piace il fatto che, dal punto di vista armonico e musicale, sembri cupo, sinistro, come se qualcosa si stesse avvicinando furtivamente“.

Tracklist:

