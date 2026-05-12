A oltre quattro anni di distanza dal suo decimo LP, “Avatars Of Love“, Sondre Lerche tornerà il prossimo 21 agosto, via PLZ / Virgin, con un nuovo full-length, “Acrobats“.

Il nuovo disco contiene otto canzoni ed è stato registrato in ben nove studi diversi insieme ad alcuni dei suoi regolari collaboratori e a musicisti jazz norvegesi.

Il primo estratto si chiama “Little Kids” ed è accompagnato da un video diretto da Lea Meyer.

Il musicista di Bergen dice del brano e del video:

Dal rifiuto innocente della prima strofa al tuffo nell’età adulta prematura della terza, “Little Kids” parla del tentativo di evitare di guardare al passato con rabbia e di guardarlo invece con una nuova empatia e una nuova prospettiva sui tentativi adolescenziali di avvicinarsi a tentoni all’amore, all’amicizia e all’intimità. Parla del perdonare chi eravamo e chi avevamo accanto, e di quella sensazione che proviamo quando guardiamo le nostre foto e ci rendiamo conto di essere stati molto più giovani di quanto pensassimo all’epoca. È personale ma altamente universale.

Per la prima volta nella mia carriera, ho sentito il bisogno di realizzare un video che visualizzasse effettivamente gli elementi del testo. Non è un adattamento, ma qualcosa nella natura di queste parole mi ha spinto a non volerle contrastare o contrapporre questa volta, ma piuttosto a seguirle ed esaltarle. Ho avuto la fortuna di incontrare Lea Meyer a un evento qualche tempo fa, e ho avuto l’istinto che avrebbe capito la canzone e che sarebbe stata perfetta per questo progetto. Traendo ispirazione visiva e tematica dal film del 1970 “Una storia d’amore svedese”, ci vengono presentate tre coppie diverse, di età e sfide diverse. Il risultato è una testimonianza del talento e del tocco unico di Lea. Lei e il suo team sono un gruppo di giovani professionisti brillanti e meravigliosi che hanno lavorato incredibilmente bene e con grande dedizione. Ovviamente la canzone è molto significativa per me, ma sono anche molto orgogliosa di questo video.