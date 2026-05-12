A oltre quattro anni di distanza dal suo decimo LP, “Avatars Of Love“, Sondre Lerche tornerà il prossimo 21 agosto, via PLZ / Virgin, con un nuovo full-length, “Acrobats“.
Il nuovo disco contiene otto canzoni ed è stato registrato in ben nove studi diversi insieme ad alcuni dei suoi regolari collaboratori e a musicisti jazz norvegesi.
Il primo estratto si chiama “Little Kids” ed è accompagnato da un video diretto da Lea Meyer.
Il musicista di Bergen dice del brano e del video:
Dal rifiuto innocente della prima strofa al tuffo nell’età adulta prematura della terza, “Little Kids” parla del tentativo di evitare di guardare al passato con rabbia e di guardarlo invece con una nuova empatia e una nuova prospettiva sui tentativi adolescenziali di avvicinarsi a tentoni all’amore, all’amicizia e all’intimità. Parla del perdonare chi eravamo e chi avevamo accanto, e di quella sensazione che proviamo quando guardiamo le nostre foto e ci rendiamo conto di essere stati molto più giovani di quanto pensassimo all’epoca. È personale ma altamente universale.
Per la prima volta nella mia carriera, ho sentito il bisogno di realizzare un video che visualizzasse effettivamente gli elementi del testo. Non è un adattamento, ma qualcosa nella natura di queste parole mi ha spinto a non volerle contrastare o contrapporre questa volta, ma piuttosto a seguirle ed esaltarle. Ho avuto la fortuna di incontrare Lea Meyer a un evento qualche tempo fa, e ho avuto l’istinto che avrebbe capito la canzone e che sarebbe stata perfetta per questo progetto. Traendo ispirazione visiva e tematica dal film del 1970 “Una storia d’amore svedese”, ci vengono presentate tre coppie diverse, di età e sfide diverse. Il risultato è una testimonianza del talento e del tocco unico di Lea. Lei e il suo team sono un gruppo di giovani professionisti brillanti e meravigliosi che hanno lavorato incredibilmente bene e con grande dedizione. Ovviamente la canzone è molto significativa per me, ma sono anche molto orgogliosa di questo video.
Il norvegese inoltre ha annunciato le date del suo tour europeo a supporto della nuova fatica e passerà anche in Italia per tre date nel mese di novembre.
Gli appuntamenti con Sondre nel nostro paese sono previsti per sabato 21 allo Spazio 211 di Torino, per domenica 22 al Baumhaus di Bologna e per lunedì 23 all’Arci Bellezza di Milano.
I biglietti per i concerti si possono trovare su ‘Dice.fm’ a 18,50 € (TO), 23 € (BO) e 18 € (MI).