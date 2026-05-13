Ormai il panorama musicale è pieno di band che trovano nel jangle pop il loro modo di essere creativi, i Love Variants da Austin si aggiungono a questo nutrito elenco riuscendo a farci subito capire che c’è ancora meraviglia e lande da esplorare in questo mondo magico.

Il loro sound ammantato da una coltre di malinconia e toni sognanti riesce a combinare bene la linea melodica tracciata dalla chitarra, un contrasto tra toni malinconici e la brillantezza e la vivacità della chitarra che si fa strada tra le ombre facendo brillare ogni brano.

L’inizio dell’album con “Drifter” è delicato e sognate seguito dalla title track “Life of Riley” con una chitarra jangle pop che inizia a scaldarsi tracciando melodie accattivanti.

Molto bella anche Golden Age dove troviamo il richiamo agli Smiths ( e come potevano mancare), la strumentale “Red Moon” tra psichedelia e rimandi a colonne sonore western, la coinvolgente “Sea of Memories” struggente e sognante.

Con Life of Riley, i The Love Variants sembrano aver fatto centro, un disco dove la brillantezza del jangle pop si combina perfettamente con una dimensione sognante di un raffinato dream pop.

Una band che continueremo a seguire e che non possiamo far altro che consigliarvela.

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The Love Variants: Bandcamp