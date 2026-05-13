A distanza di quattro anni e mezzo dall’uscita del suo quarto LP, “Night Divine”, Brian Fallon torna oggi con materiale inedito.

Il musicista del New Jersey ha condiviso due nuovi singoli, “Not Bad For New Jersey” e “Better Before”, che potete ascoltare qui sotto.

Fallon dice di “Not Bad For New Jersey”:

“Not Bad for New Jersey” è il mio modo di celebrare ciò che faccio e le mie origini. Ho scritto quella canzone guardando indietro alla mia vita come si fa dopo essere quasi finiti in un incidente – del tipo: ‘Come ho fatto a superarlo?’ Avrei davvero potuto farmi male da qualche parte lungo il percorso, ma in qualche modo sono ancora qui, e sono ancora tutto intero.