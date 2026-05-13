E’ l’Australia rurale e nascosta, lontana dalle grandi metropoli, quella che Carla Dal Forno continua a cantare un album dopo l’altro, andando a cercare le storie piccole, che in altre mani suonerebbero fin troppo familiari e figlie del quotidiano, ma interpretate da lei prendono nuova vita e diventano misteriose e ben più avvincenti.

Credit: Bandcamp

Vivere in una città di campagna ha cambiato la prospettiva di una musicista che con “Confession” mette al centro della scena sentimenti e azioni che acquistano un’importanza inedita. Vero fin dalle prime note di “Going Out” che dietro un arrangiamento minimale a base di tastiere e drum machine nasconde piccole gelosie (“You’re going out with someone that I used to know / Yeah you’re going out with a friend“) rese esplicite nel finale (“You belong to me“).

Pensieri che diventano ossessione in una “Confession” spensierata solo in apparenza, “Under the Covers” sembra un flashback che riporta a tempi più felici in un delicato brano indie pop che celebra la routine con un sorriso come “Nighttime” in cui la notte è quiete e voglia di osare.

La malinconica “Blue Skies” col suo basso ritmato dice addio a un amico infedele, l’ipnotica “I Go Back” è una ricerca costante che trova conforto nella natura. “Alone With You” è un altro brano notturno con basso e tastiere in primo piano, che rende ancor più struggente l’alt folk di “Gave You Up”.

Strumentali come “Drip Drop”, “On the Ward”, “Off the Beaten Track”, “Staying In” dividono “Confession” in parti e lo chiudono in modo raffinato, confermando l’eleganza di una cantautrice che ritrova la vena di “You Know What It’s Like” e “Look Up Sharp” trasportando nel suo mondo pieno di avventure, dove il cambiamento si muove a passo lento ma inesorabile.