Chuck Ragan, figura chiave del movimento folk-punk e già leader della band di culto Hot Water Music, è ora alle prese con un tour solo chitarra e voce, che toccherà anche l’Italia in cinque serate:



giovedì 10 dicembre, Teatro Miela, Trieste

venerdì 11 dicembre, Freakout Club, Bologna,

sabato 12 dicembre, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

domenica 13 dicembre Lumiere, Pisa

martedì 15 dicembre Magnolia Club, Segrate (MI)



Roma, Pisa, Segrate Biglietti QUI.

Le persone arrivano a conoscere Chuck Ragan in modi diversi: attraverso gli Hot Water Music, la sua carriera solista, il Revival Tour insieme ad artisti come Frank Turner e Brian Fallon, o persino grazie alla sua attività di pesca a mosca in California. In ogni caso, ciò che colpisce è la sua autenticità, una qualità che attraversa “Love And Lore”, il suo primo album solista dopo dieci anni, pubblicato mentre gli Hot Water Music celebrano il successo di “Vows”.

Ideato nel 2016 e previsto inizialmente per il 2019, “Love And Lore” fu rimandato a causa della pandemia e completato nel 2023. Il disco mostra Ragan spingersi oltre il folk tradizionale, esplorando nuovi territori sonori. «Cerco sempre di fare qualcosa di diverso, perché se non sperimenti, non impari», spiega.

L’album esplora con grande sincerità temi come le relazioni, la famiglia, la distanza e il peso emotivo della vita quotidiana. Per Ragan, concludere un disco significa raggiungere una forma di liberazione: ascoltarlo un’ultima volta, riporlo sullo scaffale e lasciare andare tutto ciò che vi aveva riversato dentro.