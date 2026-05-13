Nuovo album per i Cola che dopo “Deep In View” e “The Gloss” tornano con undici brani in cui ricalibrano il loro vigoroso, tenace post punk che si apre ad arrangiamenti energici in chiave decisamente alt rock . Chitarre, basso, batteria restano fondamentali ma organo, sintetizzatori conquistano uno spazio sempre maggiore.

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Cambio di passo evidente fin dalle prime note di “Forced Position”, ancor di più nel drumming sincopato di Evan Cartwright in “Hedgesitting” e nella voce di Tim Darcy, che alterna momenti melodici ad altri vicini allo spoken word in “Fainting Spells” e “Haveluck Country”. Post punk midtempo quello di “Satre – torial”, “Polished Knives” conferma l’evoluzione sonora con il basso incalzante di Ben Stidworthy, le chitarre più appuntite e taglienti.

Un terzo album che ingrana senza fatica, con il dinamismo sonoro mostrato in “Much Of A Muchness” e “Third Double”, il chiaro istinto melodico di “Conflagration Mindset” e “Favoured Over The Ride” e alla fine a colpire sono soprattutto i frequenti cambi di ritmo di “Cost Of Living Adjustement”, indubbiamente agili e scattanti come in “Skywriter’s Sigh” col suo testo pungente, amaro eppur vero.

Suonano incisivi i Cola che in brani del recente passato come “Met Resistance” e “Fulton Park” o “Down To Size” e “Albatross” erano riusciti a tenere insieme il lato post punk, quello lo – fi e rock in modo piuttosto buono, cosa che oggi riesce ancora meglio ai tre di Montreal sempre lucidi e consapevoli, in un disco solido che cementa il rapporto con l’ingegnere del suono Valentin Ignat.