I GIFTHORSE hanno pubblicato il loro EP “Queens Of Highgate” e ci fanno brillare gli occhi con le loro melodie guitar-pop vecchia scuola, un po’ britpop, un po’ anni 80. Canzoni con una punta rumorosa che viene resa più zuccherosa dalla presenza dei synth che rendono il tutto più dolce e melodico. I ritornelli a più voci arrivano sempre a destinazione e Naomi Mann fa il suo lavoro ottimale nello stuzzicarci a dovere, con raffinatezza e vocalizzi sempre accattivanti.

A volte mi vengono in mente dei Glasvegas più pop e più votati alla luce che alle ombre, vi dirò.

Inni pop, scintillanti e forse quasi fin troppo ridondanti in certi momenti, ma è come se questa euforia non riuscisse ad essere trattenuta.

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