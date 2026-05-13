Hovvdy, il progetto di Will Taylor e Charlie Martin, annuncia che l’album “Big World” uscirà il 14 agosto per Arts & Crafts. Nel frattempo il duo ha pubblicato il singolo “Try Try Try”.

“L’ultimo disco sembrava un’offerta così generosa: un doppio album, profondamente personale, in cui si può letteralmente sentirmi piangere in alcune canzoni“, dice Martin. “Con questo, volevamo raccogliere la sfida di realizzare qualcosa di più conciso e diretto, e offrire ai fan un’esperienza più breve ma più emozionante“.

“Big World” è stato registrato tra Nashville e Asheville nell’autunno del 2025; Martin e Taylor hanno adottato un approccio alla registrazione nuovo per loro come band: presentarsi alle sessioni solo con le basi strumentali piuttosto che con demo completamente abbozzate, scegliendo di scrivere e reagire alle canzoni in tempo reale. “Quando si tratta di musica, non ci sono letteralmente mai domande tra me e Charlie, solo risposte“, dice Taylor. “Possiamo sempre presentarci senza doverci preoccupare della musica, e questo continua a stupirmi.” L’hanno vista come una nuova sfida divertente e, con il sostegno del loro collaboratore di lunga data Ben Littlejohn, che ha curato la produzione di “Big World”, si sono sentiti meno sotto pressione e più liberi di realizzare un disco che fosse più immediato dal punto di vista sonoro, ma emotivamente ambiguo.

Tracklist:

