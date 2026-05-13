I Calibro 35 annunciano il nuovo album “Ellroy vs L.A“., un tributo al noir americano in uscita il 9 ottobre e tratto dalla colonna sonora dell’omonimo documentario di Francesco Zippel.

Ci sono collaborazioni che sembrano inevitabili, come se fossero state in attesa di realizzarsi in qualche angolo oscuro della cultura. L’unione tra i visionari del funk cinematografico italiano Calibro 35 e il maestro della narrativa noir di fama internazionale e autore di best seller James Ellroy è senza dubbio una di queste.

L’occasione è nata grazie al regista Francesco Zippel e al suo documentario “Ellroy vs L.A.”, prodotto da Quoiat Films, che ha ricevuto il Nastro d’Argento, il premio della critica italiana. Il film è un ritratto coinvolgente sia dello scrittore che della città di Los Angeles: Ellroy riflette sul suo rapporto con L.A. mentre le sue parole si intrecciano con filmati d’archivio della città e scene dei Calibro 35 che registrano la colonna sonora in studio.

Quando i Calibro 35 sono stati invitati a comporre la colonna sonora originale per il documentario di Zippel “Ellroy vs L.A.”, non si sono limitati a scrivere musica per un film. Sono entrati direttamente nell’universo di Ellroy, negli angoli più pericolosi della narrativa poliziesca americana, e hanno scoperto, senza sorpresa, che la sua oscurità era stranamente familiare.

Il risultato è “Ellroy vs L.A.”, il nuovo album della band, in uscita il 9 ottobre per Record Kicks: dodici brani inediti di funk poliziesco cinematografico, psichedelia e groove ipnotici che non si limitano ad accompagnare il mondo di Ellroy, ma lo abitano.

Tracklist:



1. Black Dahlia

2. LSD on Sunset Blvd

3. Pacific Safari

4. The Big Nowhere part 1

5. L.A. Confidential

6. Riots

7. Chalet Manson

8. The Big Nowhere part 2

9. Vacation and Probation

10. White Jazz

11. Feels Like Home

12. Moonlight Sonate