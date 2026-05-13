Dopo appena nove mesi dall’uscita di “Through This Fire Across From Peter Balkan”, The Mountain Goats torneranno il prossimo 7 agosto con il loro ventiquattresimo LP, “Days“, che sarà pubblicato dalla Cadmean Down Records, la label di loro proprietà.

Il frontman John Darnielle spiega:

Questo album è nato come “Grunges”, un seguito di “Goths”, dopo che sui social media avevo scherzato dicendo che avrei scritto una canzone intitolata “Contemplating Pearl Jam in the Carolina Dawn”. Qualche mese dopo mia moglie è partita per un soggiorno di due settimane in Virginia. La partenza di mia moglie per giocare a hockey a Banff è ciò che ha dato vita ad All Hail West Texas. Queste canzoni parlano vagamente degli anni ’70, ’80 e ’90, vale a dire che parlano dell’accumularsi dei giorni, ognuno un po’ più lontano nel tempo rispetto al successivo, a volte miracolosamente più nitidi man mano che si allontanano e a volte sfocati in forme irriconoscibili che a volte sono piacevoli e a volte inquietanti. La maggior parte delle canzoni qui sono in tonalità maggiori, ma non lasciatevi ingannare. Se vi lasciate ingannare, ho un ponte da vendervi; non c’è nulla dall’altra parte del ponte. Tuttavia, non dovreste lasciarvi scoraggiare. Chi sono io per dirvi di che tipo di ponte avete bisogno, o dove dovrebbe condurvi il ponte di cui avete bisogno? Nessuno, in realtà. Proprio nessuno.