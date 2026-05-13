La cantante dei Purity Ring, Megan James, ha dato il via al suo progetto solista, mmj, con il singolo di debutto, “nobody knows”.

“nobody knows” segna il primo passo in solitaria della James dopo oltre un decennio trascorso come metà del duo Purity Ring. Il singolo arriva dopo la sua recente firma con la Captured Tracks.

Parlando del brano, James afferma: “‘nobody knows’ è per me come il sole. Ogni volta che lo ascolto, mi trasmette qualcosa di leggermente diverso. La prima strofa recita: ‘nobody knows a fallen star from wildfire ash raining down on the yard’ (nessuno distingue una stella caduta dalla pioggia di cenere di un incendio che cade nel cortile). Mostra quanto poco sappiamo, ma anche le cose che neghiamo e che potremmo vedere se volessimo, e ciò che dovremmo vedere ed essere per sopravvivere in questo posto; ciò che meritiamo di avere e di essere come individui e collettivamente. ‘nobody knows’ è circolare, uno sguardo frattale sull’umanità nell’arco di una canzone. Spero che lo sentiate.“