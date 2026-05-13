Con il coraggio che possono avere solo gli artisti più navigati, Martin Carr si allontana con forza dal glorioso passato britpop per sfidare sé stesso (e gli ascoltatori) con un lavoro tutto votato alla sperimentazione più ardita. “What Future” – curiosamente pubblicato nel medesimo giorno di “In Spite Of Everything” dei Boo Radleys, la sua ex band – è un album di musica elettronica che si sviluppa come una sorta di collage sonoro composto da frammenti di voci, spezzoni di registrazioni varie e indefinibili, frasi di synth, sample, ritmi e melodie.

Credit: Bandcamp

Anzi, un fiume di melodie: intere, divise in pezzi, masticate e rimasticate. Il disco, seppur non di facilissimo ascolto, riesce a lasciare un segno col suo frenetico rincorrersi di pattern/motivetti che si incastrano in testa anche quando le idee di Carr non sono del tutto a fuoco.

L’opera si presenta come un capitolo alieno nel catalogo carriano, con un tripudio di beat elettronici, texture distorte e atmosfere mutabili che affondano le radici in una ricetta sonora ricca e complessa. Ambient, IDM, psichedelia, trance, downtempo e glitch music si mescolano senza sosta, con l’aggiunta di alcune sfumature dub che emergono di tanto in tanto. C’è persino qualche elemento reggae, come ben dimostra il campionamento di fiati presenti in “Strange Now” (uno dei brani più incisivi della scaletta).

Martin Carr ha affermato di aver costruito i brani partendo da un vero e proprio caos di suoni campionati, inclusi lavori di Paul McCartney, voci rubate per strada e persino gli annunci sparati dai furgoni con gli altoparlanti, scolpendoli poi in forme sempre nuove ma modellate sugli esempi esistenti di alcuni suoi maestri come RZA, King Tubby, Pole e Prefuse 73.

Si avverte inoltre in maniera chiara l’influenza dei Boards Of Canada, soprattutto nei brani più dilatati e leggeri come l’angelica “New Brighton Baths 1983″. In generale l’album potrebbe suonare ad alcuni come un semplice capriccio di Martin Carr, che prova in tutti i modi ad allontanarsi dal suo passato affondando i piedi in un terreno completamente diverso, lontano anni luce dalle classiche strutture. Eppure anche questo “What Future”, stravagante e ostico com’è, ha un cuore pop che spesso e volentieri emerge dal fondo elettronico, rendendo il tutto non solo digeribile, ma anche decisamente godibile.