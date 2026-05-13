Credit: Press

Sono passati oltre quattro anni dall’uscita di “Oxy Music” e ora Alex Cameron annuncia i dettagli del suo quinto LP, “Late To Set”, che verrà pubblicato in maniera indipendente il prossimo 24 luglio.

L’album vede la partecipazione di diversi produttori e collaboratori, tra cui Mark Perkins, Zach Dawes e Maxim Ludwig (ma non Roy Molloy, il suo sassofonista di fiducia e “socio in affari”).

Secondo un comunicato stampa, Alex Cameron ha registrato “Late To Set” dopo un periodo di turbolenze personali di cui non sono stati forniti dettagli.

Il disco include il recente singolo “Statue Down” e Alex ha appena pubblicato “Red Hook Rain”, in cui il suo stile anthemico ispirato agli anni ’80 continua a dare il meglio di sé.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista australiano sarà in Italia per un’unica data sabato 17 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (BO) in apertura agli Strokes.

“Late To Set” Tracklist:

1. No Soldier

2. Statue Down

3. Stand-in Man

4. Testosterone In Blue

5. Jesus Never Had No Porno

6. Ricochet

7. No Guns Come Alone

8. Red Hook Rain

9. Violent Man