Per celebrare il centesimo compleanno di David Attenborough, l’8 maggio, la BBC ha praticamente riunito una nazione in un evento in diretta che ha reso omaggio alla sua carriera rivoluzionaria in prima linea nella narrazione della storia naturale.

L’evento si è tenuto il giorno del suo compleanno alla Royal Albert Hall di Londra, conducendo il pubblico in un viaggio attraverso un secolo di esplorazioni e scoperte nel mondo naturale, visto attraverso il prisma della straordinaria vita di David. Sono state raccontate storie emozionanti sulla fauna selvatica, accompagnate dalla musica dal vivo dei suoi programmi, insieme alle riflessioni di personaggi pubblici e dei principali sostenitori del mondo naturale.

Caratterizzato dalla presenza della BBC Concert Orchestra, l’evento ha presentato composizioni originali tratte da alcune delle serie più famose e iconiche di David. Tra gli ospiti anche i Sigur Ros che hanno eseguito una favolosa versione di “Hoppipolla” da pelle d’oca: