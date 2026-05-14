I Princess Goes tornano con “Stranger”, un nuovo singolo che segna l’inizio di un nuovo percorso per la band composta da Michael C. Hall alla voce, Matt Katz-Bohen alle tastiere, al sintetizzatore, al basso e alla chitarra e Peter Yanowitz alla batteria.

I tre si sono conosciuti più di dieci anni fa mentre recitavano nel pluripremiato musical rock “Hedwig and the Angry Inch”. Quello che era iniziato come un legame sul palco si è presto trasformato in una vera e propria band.

“Penso che per ognuno di noi Princess sia spuntata dal nulla nelle nostre vite“, dice il batterista Peter Yanowitz. “Non stavamo necessariamente cercando di formare una band, eravamo solo tre amici che facevano creatività insieme. Avevamo uno spazio nel centro di New York dove ci incontravamo tutti e creavamo cose. Alla fine abbiamo creato abbastanza materiale da condividere con il mondo, e da allora non ci siamo più guardati indietro. Abbiamo anche avuto il lusso di crescere un po’ sotto il radar. È stato un processo lento e ci piace che le persone ci scoprano per caso e poi restino con noi. Abbiamo fan molto affezionati. Siamo riusciti a lavorare e a sviluppare il nostro sound secondo i nostri termini, senza che nessuno cercasse di trasformarci in qualcosa che non siamo. Questo nuovo disco sembra il culmine di ogni ora che abbiamo trascorso insieme lavorando sui Princess, quasi come se avessimo dovuto fare tutto quel resto solo per avere la fortuna di trovarci nella posizione di sbocciare pienamente e realizzare questo nuovo disco, che riteniamo essere il nostro lavoro più definitivo fino ad oggi.”

Da allora, i Princess Goes hanno pubblicato un EP e due album completi e il loro terzo disco è previsto per la fine di quest’anno. Ora è arrivato un primo assaggio con “Stranger”, una canzone che la band descrive come incentrata sull’incontrare gli altri con gentilezza.