Tilly Vickers Willis è da tempo sul radar della Triple J. storica stazione radio australiana da sempre attenta ad artisti nuovi e interessanti, che ha citato nomi come PJ Harvey, Cate le Bon, Angel Olsen per descrivere lo stile di questa musicista di Melbourne che si è fatta notare nel 2020 con il bel primo singolo “Young Lovers Do”, seguito poi dalla sfrenata “Criteria Killed The Creative” e da “Golden Sands”.

Credit : Steph Reid

Brani preludio al suo progetto più ambizioso, l’album d’esordio “Silver Halide Film “ prodotto e mixato da Dean Tuza (Stella Donnelly). Nove brani che sanno muoversi con destrezza tra ritmi trip hop e arrangiamenti orchestrali, indie folk e indie pop, scelte eclettiche che rispecchiano i gusti musicali di Tilly Vickers Willis che ama “Grace” di Jeff Buckley ma anche i Portishead e TV On The Radio.

Elementi che convivono bene nel mondo cinematografico ed elegante di brani come “Murmuration” con il piano di Joel Smithard, violino e violoncello di Rob John e Leah Hooper a creare un intenso sottofondo per la voce espressiva e raffinata di Vickers Willis, che in “Do You Know” diventa misteriosa e malinconica mantenendo sempre alta l’intensità, grazie anche alla tromba di Anthony “Tok” Norris.

Evocativa e nostalgica la title track, col suo tono da nouvelle vague francese, la batteria di Adam Stirling a tenere in tempo, sinuosa e dolente “Aching Never Leaves” scritta con Morgan Wright (Acopia) ispirata al Fado portoghese (la chitarra acustica) e al minimalismo anni ottanta nei sintetizzatori, dolce e melodica “In My Body” con fiati, chitarre e batteria in perfetto accordo.

Sorprendente la cover di “Staring at the Sun” dei TV On The Radio riletta in modo molto più riflessivo lasciando ampio spazio al piano e alla calda voce di Tilly in un arrangiamento che ribalta coraggiosamente la psichedelia dell’originale. Commovente il crescendo di “Unfolding”, ballata limpida e genuina come “Circuit” che chiude un esordio maturo e riuscito, estremamente curato nei dettagli.