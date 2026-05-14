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La nostra gradita anteprima di oggi è dedicata al nuovo brano dei Black Reverie, il nuovo progetto deliziosamente sonico del nostro stimato Sebastian Lugli dei Rev Rev Rev. Dopo “When the Reverb Ends” è il momento di fare un nuovo viaggio tra shoegaze e psichedelia.

“Revolution or Reverb” nasce dall’incontro tra sacro e profano: un drone di Tanpura indiana che introduce un groove serrato di basso e batteria di chiara ispirazione Madchester (suonati da Daniel McLean e Nico L S). Il brano evolve poi in un’immersione totale nel sound shoegaze più denso.

Il cuore del pezzo è la performance vocale di Vanessa Billi (We Melt Chocolate), registrata attraverso un’estenuante sessione di decine di take sovrapposte per ottenere un effetto di comb-filtering naturale ed etereo. Con un omaggio nel finale agli EMS Synthi di Sonic Boom, il brano si muove in equilibrio tra il minimalismo psichedelico degli Spacemen 3 e l’energia dei Chapterhouse.

Mixato da Be Hussey, rappresenta l’anima più ritmica e distorta di Black Reverie.

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Black Reverie: Bandcamp