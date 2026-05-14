Dieci anni di silenzio pesano, ma non abbastanza da fermare il carro dei Truckfighters. Con “Masterflow” il duo di Örebro – il cantante e bassista Oskar “Ozo” Cedermalm e il chitarrista Niklas “Dango” Källgren, affiancati in studio dal batterista Joel “Jolo” Alex – torna a fare quello che sa fare meglio: macinare stoner rock con la stessa grinta di sempre, tra tonnellate di fuzz e distorsioni incandescenti che bruciano come l’asfalto del deserto sotto il sole di agosto.

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Gli ingranaggi, seppur fermi per troppo tempo, non si sono arrugginiti. La musica degli svedesi Truckfighters è ancora possente, ruvida ma stranamente vivace, mai cupa nonostante le affinità col metal. Merito di melodie capaci di germogliare in ritornelli dannatamente orecchiabili e di quel pizzico di spirito garage che è da sempre la loro firma. Il problema, se di problema si tratta, è che la freschezza delle idee scarseggia un po’: il duo spesso e volentieri percorre sentieri già battuti con sicurezza, ma raramente sorprende.

Un disco dalla doppia anima ben bilanciata. L’immediatezza e la potenza di fuoco alla base di brani come “Old Big Eye”, “The Bliss” e “The Gorgon” – colpi dritti al petto, senza troppi fronzoli – si contrappone a composizioni più strutturate e stratificate, dove l’evocativa alternanza fra quiete e tempesta aggiunge un tocco di epicità. Degne di nota, in questo senso, “Truce” (splendida l’intro strumentale) e “Gath”, entrambe ricche e articolate, costruite con la pazienza di chi conosce bene i propri mezzi.

La title track merita però un discorso a parte. Semi-strumentale, costruita su percussioni spoglie e calde atmosfere psichedeliche, richiama da vicino le produzioni dei Kyuss del periodo “Welcome To Sky Valley”. È forse tra i momenti più ispirati dell’intero album, nel quale i Truckfighters sembrano davvero smettere di replicare sé stessi e aprire una finestra su qualcosa di nuovo. Il titolo, d’altronde, non è casuale: “Masterflow” riassume la filosofia alla base dell’intero disco, ovvero l’equilibrio tra disciplina e libertà. Una vibrazione pregna di fuzz che coinvolge corpo, mente, spazio e tempo in perfetta armonia.

“Masterflow” è un ritorno solido e onesto, coerente con la lunga storia della band: un viaggio sonoro intenso tra riff massicci e groove ipnotici. Ma per chi sperava in un salto evolutivo dopo un decennio, il deserto rimane affollato delle stesse distorsioni di prima. Bentornati, cari Truckfighters: è bello rivedervi. Con qualche idea fresca in più, sarebbe stato ancora meglio.