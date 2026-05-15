Sta a vedere che le luci della ribalta stavolta si accenderanno veramente sui deliziosi Rural France, perché un disco come “SLOTHS” (il loro quarto!) non può restare confinato nella nicchia underground, qui ci sono tutte le carte in regola per ambire a palcoscenici più affollati.

D’altra parte cosa dovrebbero fare di più Tom Brown (già nei Teenage Tom Petties) e Rob Fawkes per farsi notare? “SLOTHS” non solo è ricco di melodie deliziose, ma è anche il loro lavoro più rifinipo dal punto di vista dei suoni e poi quando di mezzo ci sono Meritorio Records e Safe Suburban Home, beh, noi non possiamo fare altro che gridare: “Attenzione, attenzione!!“.

<a href="https://ruralfrance.bandcamp.com/album/sloths">SLOTHS by Rural France</a>

Io continuo a vedere i Rural France come dei BMX Bandits che si danno allo slacker-rock, senza perdere però un grammo della capacità tutta scozzese di creare pop e melodie perfette. O, se volete, possiamo parlare di Pavement che in formazione decidono di mettere Stuart Murdoch per alzare il tasso indie-pop all’ennesima potenza. Sia quel che sia qui si vola altissimi in 10 brani leggeri, piacevolissimi, scanzonati e adorabili fin dal primo ascolto. Tutto scorre che è un piacere tra questo jangly “svaccato” il giusto con quella punta di lo-fi che lo rende subito empatio, perché tutto sommato avere un disco tecnicamente più curato non vuole dire per forza essere maturati anche come persone.

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