“aucune idée” è un pezzo indie pop/electropop ad alta intensità emotiva: synth dal sapore nostalgico, una batteria decisa e pulsante, un’energia che avanza senza sosta come un flusso di pensieri. È il racconto del caos emotivo di una generazione che vive costantemente sopraffatta.

Il brano, cantato in francese, è il secondo singolo pubblicato da Valentina Polinori dopo “mostri”, uscito un mese fa e presentato dal vivo come special guest nei concerti italiani di Marta Del Grandi e, successivamente, di Steve Gunn.

Il video animato di “aucune idée” porta ancora una volta la firma di Valentina Polinori, che oltre a essere musicista è anche illustratrice e animatrice. Come per il precedente “mostri” anche ‘acucune idée’ è un video in 2D, animato a mano frame dopo frame.

“aucune idée” è un’espressione francese che significa “non ne ho idea / non lo so“, un intercalare comune che diventa qui la chiave per raccontare un mondo che sembra consumarsi tra solitudine diffusa, ansia costante e un sistema che trasforma tutto – anche i sentimenti – in consumo. L’amore diventa prodotto, la relazione un campo di battaglia, l’intimità qualcosa di fragile in un contesto iper-competitivo e disumanizzante. Il pezzo alterna rabbia e vulnerabilità, ironia e disperazione, trasformando il disordine interiore in movimento musicale. Non offre soluzioni: solo la necessità di dire tutto, fino in fondo.