L’ ex cantante degli Adorable e dei Polak continua la sua marcia di avvicinamento al primo album solista a suo nome e il nuovo assaggio è l’ipermelodica “Don’t Bring Me Sunshine”, che segue “Cuckoo“, “Love’s Coming Back“, “Complicated“.
Pete Fij, come ci fa sapere salla sua pagina Bandcamp, cerca appassionati di musica simili, uomini e donne, con una visione disillusa del mondo. Ama il post-punk, il dreampop, le chitarre distorte, i film europei in bianco e nero degli anni ’60 dal tono pretenzioso e le lunghe passeggiate.
Non vediamo l’ora che arrivi il suo disco.