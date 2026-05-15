L’ ex cantante degli Adorable e dei Polak continua la sua marcia di avvicinamento al primo album solista a suo nome e il nuovo assaggio è l’ipermelodica “Don’t Bring Me Sunshine”, che segue “Cuckoo“, “Love’s Coming Back“, “Complicated“.

Pete Fij, come ci fa sapere salla sua pagina Bandcamp, cerca appassionati di musica simili, uomini e donne, con una visione disillusa del mondo. Ama il post-punk, il dreampop, le chitarre distorte, i film europei in bianco e nero degli anni ’60 dal tono pretenzioso e le lunghe passeggiate.

Non vediamo l’ora che arrivi il suo disco.

<a href="https://petefij.bandcamp.com/track/dont-bring-me-sunshine">Don't Bring Me Sunshine by Pete Fij</a>



