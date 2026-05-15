I Primus stanno per dare il via al loro tour “Claypool Gold” insieme ad altri due progetti di Les Claypool, i The Claypool Lennon Delirium e i Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade, e in vista di questo evento hanno annunciato un nuovo EP. “A Handful of Nuggs”, già disponibile in streaming e in uscita su vinile il 22 luglio, contiene un nuovo brano tratto dal loro decimo album, ancora da annunciare, “The Ol’ Grizz”, oltre a una cover di “Holy Diver” dei Dio con i Puddles Pity Party, il brano del 2025 “Little Lord Fentanyl” con Maynard James Keenan e una versione live di “Duchess (and the Proverbial Mind Spread)”, registrata lo scorso anno al TD Pavilion at The Mann di Filadelfia.

<a href="https://primusband.bandcamp.com/album/a-handful-of-nuggs">A Handful of Nuggs by Primus</a>

Ricordiamo che esauriti i biglietti per la loro data del 31 luglio, i Primus saranno live al Circolo Magnolia di Segrate (MI) anche il 1 agosto.

Biglietti QUI.