Gli Strokes hanno tenuto alcuni concerti in vista dell’uscita, 26 giugno, del loro nuovo album, “Reality Awaits” e ha fatto notizia l’assenza del chitarrista Nick Valensi. Giovedì la band ha affrontato ufficialmente la questione, scrivendo nelle storie su Instagram: «Nick si prenderà una pausa temporanea dal tour in programma, ma non vediamo l’ora che torni».

Hanno anche fatto notare che a sostituirlo ci sarà «il nostro vecchio amico Steve Schiltz, che molti di voi ricorderanno dai primi tempi a New York». Steve era il leader dei Longwave, che hanno pubblicato quattro album negli anni 2000 prima di sciogliersi.

Nel frattempo, gli Strokes sono stati ospiti del Late Show with Stephen Colbert giovedì sera, dove hanno eseguito il loro nuovo singolo “Falling Out of Love”.

La band ha annunciato il tour europeo 2026 con un’unica data italiana: il 17 ottobre 2026 all’Unipol Arena di Bologna, biglietti su TicketOne.