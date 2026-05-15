Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

KEVIN MORBY – “Little Wide Open”

[Dead Oceans]

alternative

Per Kevin Morby, il “little wide open” è il cielo immenso, le piccole vite, le sue origini nel Midwest, e ogni senso del dovere, della modestia, della familiarità e dell’isolamento: la terra, la gente e ciò che di tutto ciò è dentro di lui. «C’è qualcosa di involontariamente musicale nel Midwest: il frinire delle cicale tra gli alberi, il passaggio di un treno, l’allarme antitornado che suona», spiega Morby. «Se ascolti, ci sono questi suoni quasi minacciosi che si verificano sotto il cielo a perdita d’occhio: la sua bruttezza e la sua bellezza e come le due spesso coesistano simultaneamente. E mentre il Midwest non è tecnicamente una terra desolata, è la mia terra desolata». In questo lavoro, la produzione di Dessner esalta le registrazioni di Morby senza mai perdere di vista le canzoni stesse. C’è una ritrovata sicurezza e chiarezza sia nella scrittura di Morby che nella produzione di Dessner che ricorda il classico di Tom Petty del 1994, “Wildflowers”.

ROSTAM – “American Stories”

[Matsor Projects]

alternative

Il terzo album di Rostam, “American Stories”, è la sua prima uscita discografica dopo oltre cinque anni. L’artista iraniano-americano e acclamato produttore torna con un disco che esplora la sua vita tra due mondi culturali. La musica intreccia elementi della tradizione americana e persiana, fondendo chitarre suonate con il fingerpicking, pedal steel e accordi strimpellati con melodie persiane microtonali. «Quel connubio tra Oriente e Occidente mi è sembrata la musica che dovevo creare per questo album». Il risultato è un disco che sembra profondamente personale eppure inconfondibilmente americano. “In definitiva spero che gli ascoltatori trovino conforto in questo disco e voglio lasciare alle persone una sensazione di ottimismo.”

THE ASTEROID No 4 – “In Praise of Shadows”

[Little Cloud Records]

psych-rock, shoegaze

Gli Asteroid No.4 tornano nel 2026 con il loro tredicesimo album in studio e una pubblicazione di grande rilievo che ribadisce il posto di rilievo che la band occupa da sempre nella scena underground psichedelica moderna. “In Praise of Shadows” cattura gli Asteroid No.4 al massimo della loro concentrazione e sicurezza, con un’immersione totale nel sound shoegaze per cui sono maggiormente conosciuti. Avvolto da chitarre multistrato, riverbero denso e melodie ipnotiche, il disco riflette decenni di affinamento pur conservando l’immediatezza e la forza emotiva che hanno caratterizzato la band sin dai loro primi lavori.

MAX GAZZE’ – “L’ornamento delle cose secondarie”

[Sony Music]

indie-pop

Max Gazzè torna con un album che segna una deviazione netta rispetto alle forme più immediate del presente, e che si presenta fin da subito come un lavoro “diverso” per struttura e linguaggio. Un disco che guarda alla sperimentazione – per l’utilizzo di strumenti costruiti ad hoc – e ad una musica con sfumature prog, articolato in venti brani che non seguono una logica lineare ma un andamento più circolare e stratificato, dove memoria e presente si rincorrono continuamente. Non si tratta di un ritorno celebrativo, ma di una ripresa del proprio percorso. Non è un caso che l’intero disco sia accordato a 432 Hz, scelta che lo allontana dallo standard contemporaneo dei 440 Hz e lo avvicina a una dimensione più organica, meditativa. Il suono si fa spazio e dentro quello spazio si muovono canzoni che sembrano provenire da una stagione più sperimentale, libera da forme rigide, dove la scrittura segue traiettorie asimettriche interiori. Dentro questo ritorno vicino, per attitudine, proprio ai primi lavori, c’è anche una biografia che pesa come sottotesto: quella di un artista cresciuto tra Italia e estero, abituato fin da piccolo a osservare il mondo da prospettive mobili, non radicate in un solo luogo. Questa condizione attraversa il disco come sensibilità: uno sguardo che non si fissa mai del tutto, ma osserva, traduce, sposta. Il tutto si innesta in un presente che entra costantemente nel lavoro: fragilità sociali, perdita di riferimenti etici, rapporto tra individuo e collettività, e una domanda continua su cosa significhi “tenere insieme” il mondo oggi.

TELEHEALTH – “Green World Image”

[Sub Pop]

alternative

Si può guadagnare prestigio culturale progressista e denaro contante allo stesso tempo? L’arte finanziata dalle “sovvenzioni culturali” dell’industria tecnologica è una delusione o ironicamente punk? Per i Telehealth, la risposta a queste domande non è sì o no, ma piuttosto un vuoto inesplorato nel mercato musicale che aspetta una band abbastanza visionaria e fuori di testa da scommettere su questo divario. Prodotto da Trevor Spencer, “Green World Image” è un’opera d’arte integrata verticalmente per i seattlesi post-grunge e post-flanella, e per i consumatori di tutto il mondo che sono pronti a finanziarizzare la propria passione per la musica. Il post-punk dei Telehealth crea spazi architettonici simili, dove i ritmi e i synth scintillanti, futuristici e tech-industriali della Seattle dell’era Bezos si mescolano al suono grezzo, indipendente e underground che la città conserva con amore per la sua trama culturale e per scopi di marketing.

NEW IDEA SOCIETY – “Fire On The Hill”

[Relapse]

alternative

Per “Fire On The Hill”, Law e Brodsky hanno adottato un approccio alla composizione più collaborativo rispetto alle precedenti pubblicazioni. Con Brodsky che descrive il loro processo come “microscopico” e Law che si meraviglia dei particolari delle minuzie su cui si sono soffermati, l’attenzione ai dettagli e il loro approccio meticoloso nell’apportare modifiche al servizio dell’opera traspaiono dalla coesione di questa raccolta di canzoni. Con i demo che si sono scambiati per mesi – Brodsky li inviava al mattino presto e Law si occupava del turno serale – le canzoni si sono evolute naturalmente; perfezionando una progressione di accordi, adattando una prospettiva testuale o, nel caso del brano “Lantern”, riscrivendo interamente il testo. Dal punto di vista tematico, l’album parla dell’amore, nelle sue molteplici forme. Con ogni brano che descrive un aspetto della navigazione nelle relazioni emotive – la bellezza, il dolore, la perdita e la speranza – il duo ha catturato l’immediatezza e l’urgenza di tali sentimenti, temperati da un briciolo di desiderio che si ferma prima di scivolare nella nostalgia.

JACK JOHNSON – “SURFILMUSIC – Soundtrack and 4-Tracks”

[Island]

cantautore, folk

“SURFILMUSIC” è uno sguardo intimo sull’evoluzione di Jack da surfista a regista fino a diventare un musicista di fama mondiale. Il documentario ripercorre come i suoi primi anni passati a realizzare film sul surf con gli amici più cari abbiano gettato le basi per una vita creativa molto più ampia, catturando momenti dentro e fuori dall’acqua che in seguito sono riemersi nella sua scrittura di canzoni. Unendo filmati rari di quei primi film di surf e gli archivi personali e di famiglia di Jack con riflessioni attuali, il film intreccia come l’esperienza vissuta, l’amicizia e l’esplorazione abbiano plasmato il suono e le storie dietro la musica. Con Jack, Kelly Slater, Rob Machado, Gerry Lopez, Chris Malloy, G. Love, Ben Harper, John Florence, Tamayo Perry, Emmett Malloy e Kim Johnson. Regia di Emmett Malloy. Colonna sonora di Jack e Hermanos Gutiérrez.

DUA SALEH – “Of Earth and Wires”

[Ghostly International]

indie-pop



L’artista sudanese-americana Dua Saleh prosegue la sua ascesa inarrestabile con “Of Earth and Wires”, un album decisamente caloroso, spirituale e frenetico che esplora i concetti di casa, umanità e rinnovamento. Con la collaborazione di Justin Vernon (Bon Iver), aja monet, Gaidaa e altri, Saleh intreccia e decostruisce indie, R&B e pop elettronico con sprazzi di folk sudanese, dance britannica e reggaeton, suoni intrinseci alla sua storia, il tutto tenuto insieme da una produzione ambiziosa e orientata al futuro e da un lirismo lucido.

THE HOSSIERS – “Compassion”

[Crab Race]

alternative

Sostenuti dall’entusiasmo di aver realizzato il loro album del 2022 – “Confidence” – gli Hoosiers tornano a fare il loro ingresso trionfale nel mondo della musica con le canne cariche e pronte a sparare. Forti del loro sesto album, Irwin Sparkes e Alan Sharland riprendono da dove avevano interrotto, affinando una versione più matura del sound esuberante che li ha resi famosi nel 2007. Le riflessioni del duo hanno approfondito la domanda: perché preoccuparsi di realizzare un album – a costi considerevoli – in un’epoca in cui si presta scarsa attenzione a questo formato? “La conversazione avviata con i fan dopo Confidence aveva assunto una dinamica propria e ci siamo sentiti in dovere di non perdere qualcosa di così prezioso“, afferma Irwin. Con “Compassion”, Al e Irwin hanno voluto infondere nell’ascoltatore questo ritrovato senso di fiducia in se stessi, in ciò che fanno e in chi sono. Questa volta la questione di come focalizzare l’album è stata affrontata in modo innovativo: “Pubblicare un album nel mondo è come rivelare le proprie intenzioni, quindi abbiamo voluto affrontarlo come se avessimo un genio che ci offrisse un desiderio“, dice Al Sharland. “A livello personale e politico, è evidente che a tutti noi farebbe comodo un po’ più di compassione.”

PETER FRAMPTON – “Carry The Light”

[UMR]

classic rock

Peter Frampton è un membro della Rock and Roll Hall of Fame, un mago della chitarra, autore di grandi successi e una persona di grande cuore. Nel 2014, a Frampton è stata diagnosticata la miosite da corpi inclusi (IBM), una rara malattia muscolare degenerativa. Era pronto a ritirarsi dopo un tour d’addio nel 2019. Poi ha capito che voleva andare avanti finché non ne avrebbe più avuto la forza. A 75 anni, a 50 anni di distanza dal suo album numero uno “Frampton Comes Alive”, pubblica il suo primo album di brani rock originali dopo 16 anni. “Carry The Light” è scritto in collaborazione con suo figlio Julian. L’album è coprodotto da Frampton, Julian Frampton e Chuck Ainlay. Questo viaggio di 10 canzoni cattura la saggezza della vita intrattenuta con la magia giovanile del rock n’ roll. Tra i collaboratori dell’album figurano: H.E.R. alla chitarra in “Islamorada”, Benmont Tench alle tastiere per il singolo di punta “Buried Treasure”, Sheryl Crow che canta nel duetto “Breaking The Mold”, Bill Evans al sassofono in “Tinderbox” e “Can You Take Me There”, Tom Morello che aggiunge il suo suono distintivo a “Lions At The Gate” e Graham Nash che fornisce le armonie in “I’m Sorry Elle”.

SUSS – “Counting Sunsets”

[Northern Spy]

psych-rock

“Counting Sunsets” è una continuazione silenziosamente espansiva dell’Americana al rallentatore dei SUSS, che traccia nuovi percorsi attraverso il territorio che la band ha mappato nel corso della sua discografia per la Northern Spy. Come nelle precedenti pubblicazioni, la band si affaccia su orizzonti desertici sconfinati, derive kosmische e lamenti noir alla pedal steel, ma questa volta tutto è pervaso da una quiete di fine giornata. “Counting Sunsets” si presenta come un lavoro a episodi e riflessivo: una sequenza di piccoli momenti illuminati dai neon che scorrono come la luce che cambia al crepuscolo. Ogni brano arriva con la calma sicurezza di una band in sintonia con lo spazio negativo, il tono, il decadimento, l’atmosfera e la melodia. Una tranquilla immersione nella memoria e nella lenta erosione del tempo. La luce si affievolisce e l’aria trasporta il suono.

KELLEY STOLTZ – “If You Don’t Know Me, Buy Now”

[Agitated]

alternative

Kelley Stoltz è un cantautore, polistrumentista e pioniere del fai-da-te statunitense, la cui carriera risale alla fine degli anni ’90, quando iniziò a registrare in proprio brani pop ricchi e dalle sfumature psichedeliche e brani garage rock nel suo studio casalingo di San Francisco. Nato a New York nel 1971 e cresciuto nel Michigan, Stoltz ha pubblicato una notevole discografia con etichette quali Sub Pop, Third Man e Castle Face Records, spesso suonando lui stesso tutti gli strumenti e suscitando paragoni con la maestria melodica dei grandi autori pop degli anni ’60 e l’eccentricità del power-pop e della new wave meno conosciuti degli anni ’80. Il nuovo disco è una raccolta che continua la sua lunga esplorazione del pop psichedelico ricco di hook, dei testi introspettivi e degli arrangiamenti dalla trama ricca che onorano le sue influenze e spingono in avanti il suo sound, rafforzando il suo status di una delle voci più prolifiche e singolari del rock underground.

KUHN NARIN – “III”

[Innovative Leisure]

psych-rock

Quello che ci troviamo di fronte è una potente formazione psichedelica multigenerazionale proveniente dalla Thailandia rurale, la cui musica folk estatica e amplificata si è silenziosamente trasformata in uno dei fenomeni di culto globali più inaspettati dell’ultimo decennio. Originario della provincia di Phetchabun, il gruppo si è formato come banda per le feste della comunità, suonando a matrimoni, sagre nei templi, cerimonie di ordinazione e sfilate nei villaggi. Al centro del loro sound c’è il phin elettrificato, un liuto tradizionale thailandese a tre corde le cui melodie penetranti e a spirale attraversano i muri di percussioni e la distorsione degli impianti PA portatili. Quella che potrebbe iniziare come una processione locale si trasforma rapidamente in qualcosa di trascendente: riff ipnotici che si ripetono all’infinito, ritmi che avanzano con uno slancio inarrestabile, musicisti di tutte le età uniti in un’euforia collettiva. Nella nuova uscita il phin continua a librarsi in linee nitide e a spirale; le percussioni continuano a guidare con intensità maratonica; ma ora ogni texture risuona con una nuova dimensione. È il suono di una tradizione di villaggio amplificata per il palcoscenico mondiale — comunitaria, cinetica e gioiosamente incontenibile.

DEGLER – “Degler”

[Earth Libraries]

cantautorato

Nel suo album di debutto da solista, il musicista di Boise, Idaho, Zachary Degler (alias Degler) vi invita a entrare nel suo mondo fatto di testi introspettivi, melodie intense, chitarre grintose e tecniche di registrazione sperimentali. Esplorando temi quali la crescita personale, la dipendenza e la guarigione, nonché la ricerca di un senso, Degler tesse un intricato intreccio di generi e influenze che risulta al tempo stesso profondamente personale e straordinariamente universale.

JOHNNY DYNAMITE – “Johnny Dinamite”

[Born Losers]

alternative

Johnny Dynamite è un gruppo post-punk di Filadelfia sotto contratto con la Born Losers Records. Nel corso dei suoi primi tre album, Johnny Dynamite si è affermato come narratore e cantautore di grande incisività. I personaggi che popolano il mondo onirico di Johnny sono lucidi, frenetici e traboccanti di nostalgia. Sullo sfondo di arrangiamenti cupi e suggestivi, la sua voce tormentata e i suoi testi dipingono un quadro di gioventù perduta, romanticismo senza speranza e ribellione adolescenziale. Dynamite fonde molti generi diversi e collega i punti tra diverse sacche di sottocultura; in parti uguali new wave patinata e rock n’ roll anthemico. Lo stile di produzione incentrato sul beat, caratteristico di Johnny, incorpora drum machine incisive, riff di chitarra in stile anni ’80 e patch di synth retrò eterei. Il suo sound è stato paragonato a gruppi storici come i Pet Shop Boys, gli INXS e i Cure, nonché a gruppi più moderni come gli MGMT e gli M83.

TEDDY THOMPSON – “Never Be The Same”

[Royal Potato Family]

folk-pop

L’amato cantautore Teddy Thompson, nato a Londra e residente a Brooklyn, è tornato con “Never Be The Same”, un album di squisita fattura che rappresenta la sua prima raccolta di brani originali dal 2020. Attraverso dieci tracce, Thompson affina la sua arte esplorando i temi intramontabili della musica: l’amore, il desiderio e l’inquietante scorrere del tempo. Questo album non è stato costruito su una grande narrazione. Non c’è stato alcun esilio autoimposto, né una reinvenzione forzata. Al contrario, è incentrato su un’esortazione che si snoda attraverso le canzoni come un ritornello: “Never Be The Same”, il cui titolo si è rivelato a Thompson solo dopo aver completato la registrazione. “È una frase che, inconsciamente, ho usato due volte. E quando l’ho vista sulla pagina, ho capito: questo è il messaggio di questo album“, dice Thompson. “Non essere mai più lo stesso. Cambia. Cresci! Anche quando il sentimento è: ‘Povero me, non mi riprenderò mai dopo quell’amore o quella perdita’. Il messaggio è comunque: cambia. Non adagiarti troppo. Tutto è temporaneo, quindi evolvi o perisci!” Al centro c’è l’impegno di lunga data di Thompson verso la forma del songwriting, ispirato da influenze giovanili come Chuck Berry, Hank Williams e i Crowded House, oltre che dalle figure di spicco del mestiere: Bob Dylan, Leonard Cohen, i Beatles e, certamente, i suoi genitori, le icone del folk britannico Richard e Linda Thompson.

SUPER SOMETIMES – “Show The World What’s Underneath”

[Pure Noise]

pop-punk

Con “Show The World What’s Underneath”, i Super Sometimes si affermano come nuovi portabandiera del pop-punk moderno. Realizzato con lo stesso istinto infallibile che ha alimentato il successo virale di “Spork”, l’album fonde melodie contagiosi, sincerità emotiva e una prospettiva fresca su un genere che hanno imparato ad amare fin da piccoli. C’è qualcosa qui sia per i fan di lunga data del pop-punk che per gli ascoltatori alla ricerca di un nuovo punto di accesso alla scena. Prodotto da Zach Tuch, che è diventato una forza creativa essenziale durante tutto il processo, il disco bilancia grinta e sperimentazione, facendo sì che ogni ritornello, ogni testo e ogni momento contino.

ADAM ROSS – “Bring On The Apathy”

[Fika Recordings]

indie-pop

Adam Ross è un cantautore indie-folk che vive nel nord-est della Scozia. È un artista solista e da oltre un decennio è anche alla guida della band indie di culto Randolph’s Leap, pubblicando musica con le leggendarie Fence Records e Lost Map, oltre che con Olive Grove Records e Fika Recordings. È noto per il suo stile unico di lirismo articolato che fonde umorismo, intensità, giochi di parole e storie insolite. L’album mette in mostra alcuni dei brani più emotivamente aperti, abili dal punto di vista dei testi e ricchi di carattere mai scritti finora da uno dei cantautori più affermati della Scozia. L’approccio di registrazione vintage conferisce calore e intimità a un disco che è in egual misura grezzo e organico, ma anche splendidamente arrangiato ed eseguito, grazie alla collaborazione di una schiera di eccellenti musicisti.

ITAL TEK – “Mind Abandon”

[Planet Mu]

alternative

Il nuovo album di Ital Tek, “Mind Abandon”, prende una direzione diversa rispetto alla sua recente serie di pubblicazioni, abbracciando un tocco più umano in contrasto con il drone denso e immersivo dei suoi album precedenti e delle sue colonne sonore. Questa volta, ha deciso di comporre il più possibile lontano dal computer, lavorando in modo più istintivo e lasciandosi trasportare dalla musica. Alan ha scoperto che il punto di partenza più naturale era la sua stessa voce, elaborando le parti vocali in pad e texture mutevoli. La sua chitarra è al centro di gran parte del disco, affiancata da percussioni ed effetti dal vivo, suonati a mano, spesso catturati in performance veloci e spontanee. Il risultato è un album dalle dinamiche spaziose e contrastanti, con texture che si scontrano tra loro ed elementi ritmici che lottano per emergere da un suono viscoso e stratificato. “Per me è un disco molto introspettivo“, dice Alan. “Perdere il mio senso di identità/sé come parte del processo – lo sforzo crescente di calmare la mia mente e abbracciare l’umanità/imperfezione nella musica. Questo percorso aveva senso come punto di partenza per gran parte della musica, che è costituita da esperimenti vocali o chitarristici – cantare delle idee e poi elaborarle per renderle meno identificabili.” L’album sembra scolpito e tridimensionale, intrecciando influenze industrial e shoegaze con i lati più oscuri del post-rock.

ELUVIUM – “Virga III”

[Temporary Residence]

ambient

“Virga III” è il terzo capitolo della geniale serie sperimentale di Eluvium – e il primo in quasi cinque anni. In netto contrasto con la trama densa e minacciosa di “Virga II”, i brani che compongono “Virga III” offrono una tregua quasi divina. La tensione nervosa, la perdita di controllo e la paziente ricontestualizzazione che ispirano ogni volume della serie “Virga” si manifestano in modi unici. I brani di “Virga III” sono composti ed eseguiti da Cooper, come sempre, ma nell’universo di “Virga” egli percepisce essenzialmente una collaborazione unica con se stesso. Come spiega Cooper: «La serie Virga mi offre l’opportunità di tornare a una versione più giovane di me stesso, ma con un nuovo livello di comprensione. Esercitando maggiore pazienza nell’interagire con questi sistemi musicali e registrazioni già costruiti, duetto esitante con il mio io passato in una nuova performance o strato manipolativo, solo dopo aver digerito il primo il più a lungo possibile, fino al punto in cui evoca sentimenti nuovi e inesplorati, nella speranza di curare un senso di autocoscienza e scoperta terapeutiche. Un misto di mentalità esplorativa contro una risonanza emotiva pittorica, che gradualmente si dispiega su se stessa.“

ALL AMERICAN REJECTS – “The Sandbox”

[Slick Shoes]

indie-rock

“Sandbox” è il quinto album in studio degli All-American Rejects. “Sandbox” è la continuazione della filosofia DIY. Registrato principalmente ai Wheelhouse Studios (lo splendido studio costruito a mano dal chitarrista Nick Wheeler) e prodotto da Wheeler, dal cantante Tyson Ritter e dal tastierista Scott Chesak: gli All-American Rejects fondono perfettamente tutte le conoscenze e le competenze acquisite nel corso dei loro molti anni di attività musicale con tutto il talento innegabile e la sensibilità artistica che li hanno resi famosi.

U.S. HIGHBALL – “God Save the Kelvin Wheelies”

[Lame-O Records]

indie-pop

“God Save the Kelvin Wheelies” è il quinto album di Calvin Halliday e James Hindle, e il loro primo in tre anni – praticamente un’eternità per la coppia sempre prolifica. Per il quinto album, si sono ritrovati – in parte per scelta, in parte per circostanze – ad adottare un ritmo di produzione più lento, attingendo da oltre 40 canzoni scritte in un periodo di due anni e distillando con cura il meglio del lotto in una raffinata raccolta di 14 tracce che frizza di una precisione e di un intento che la loro precedente produzione frenetica non aveva mai permesso. L’album prende il nome da uno skatepark ormai sepolto da tempo che un tempo era l’orgoglio del territorio di casa del duo, Kelvingrove Park, e chi ha familiarità con la produzione precedente degli U.S. Highball sarà felice di sentire che l’influenza ineludibile di Glasgow – musicale e non solo – è profondamente percepibile in tutto “Wheelies”. Potrebbe mai essere altrimenti? Fedele allo stile, la tavolozza strumentale del disco affonda le radici nella tradizionale sensibilità jangle-pop, con scintillanti accordi di chitarra a 12 corde che ingaggiano una battaglia melodica con ritornelli di Farfisa distorti e pattern di synth effervescenti. E, come in ogni nuova uscita degli U.S. Highball, ci sono cambiamenti sonori sottili ma soddisfacenti.

SPENCER KRUG – “Same Fangs”

[Pronounced Kroog / Secretly Distribution]

folk-rock

“Same Fangs” è stato realizzato a partire da demo pubblicati sul Patreon di Krug nel corso del 2024 e del 2025, per poi essere registrato ex novo in una sola settimana intensiva sull’isola di Gabriola. Il pianoforte e la voce costituiscono la spina dorsale, ma sottili aggiunte – percussioni, archi arrangiati da Maria Grigoryeva, chitarra elettrica e texture di Koop, oltre ai contributi vocali collaborativi di Elbow Kiss – ampliano lo spazio senza appesantirlo. I collaboratori sono stati incoraggiati a scrivere le proprie parti. Nulla sembra ornamentale. A livello di testi, “Same Fangs” attraversa la vita nelle band, il matrimonio e la paternità, le amicizie che finiscono, la vita in una piccola città, la stanchezza politica, la gratitudine e la stessa scrittura di canzoni. È riflessivo senza smussare gli spigoli.





JEFF PARKER, ETA IVTET – “Happy Today”

[Intenational Anthem]

Jazz

“Happy Today” è il terzo album del gruppo di lunga data ETA IVtet, guidato dal chitarrista e leader Jeff Parker, registrato dal vivo al Lodge Room di Los Angeles il 20 agosto 2025. Questa nuova aggiunta al catalogo dell’IVtet cattura il suono immediatamente riconoscibile del gruppo di Parker e della band — che include il batterista Jay Bellerose, la bassista Anna Butterss e il sassofonista Josh Johnson — registrato per la prima volta in assoluto al di fuori del micro-club ETA di Highland Park, ormai chiuso. “Happy Today” è quel suono – la sintassi distintiva dell’IVtet costruita attorno a improvvisazioni minimaliste di lunga durata – che si espande con sicurezza in uno spazio più ampio, creando al contempo lo stesso effetto ipnotico e profondamente coinvolgente su un pubblico visibilmente rapito. L’album contiene due brani che occupano un intero lato del disco, registrati mentre la band si esibiva in una disposizione circolare al Lodge Room, circondata da un pubblico di circa 400 ascoltatori attenti.

STEFANO PANUNZI – “Caravaggio”

[SP Music]

art-rock

«Perché Caravaggio? Perché i suoi chiaroscuri — qui sonori — descrivono stati d’animo carichi di disperazione, di amori tormentati, di guerre, di ricerca di sé, di malesseri interiori. Ci si abbandona nella musica come forma di esorcizzazione, di purificazione, di liberazione. Vorrei essere come Caravaggio: essere trovato nella musica che compongo.» Con queste parole Stefano Panunzi introduce il suo quinto album solista, un doppio lavoro che porta il titolo del pittore maledetto per eccellenza e ne abbraccia l’estetica: luce che squarcia il buio, figura umana al centro della scena, bellezza e violenza a contatto. Musicalmente, “Caravaggio” si muove nell’orbita dell’art rock contemporaneo, intrecciando suggestioni ambient e jazz a una vena progressiva moderna, dove l’elettronica dialoga con chitarre elettriche taglienti e una ritmica incalzante. Ma la novità più significativa rispetto ai lavori precedenti è la centralità della voce: come il pittore lombardo portava i suoi soggetti fuori dall’ombra con un raggio di luce obliqua, Panunzi mette il cantante — se stesso — al centro del quadro sonoro, affidandogli il compito di attraversare un paesaggio interiore fatto di malinconia, urgenza e catarsi.

<a href="https://stefanopanunzi1.bandcamp.com/album/caravaggio-2cd">Caravaggio (2CD) by Stefano Panunzi</a>

KLOOTHOMMEL – “Wits In The Big Wide”

[Hidden Bay]

indie-rock

I Kloothommel sono una band indie-rock di Charleroi, in Belgio. Hanno esordito nel 2018 con il loro album di debutto “Kernkabinet”, una stravagante raccolta lo-fi di morbide melodie estive e momenti di totale follia. A questo sono seguiti il loro successo sul cambiamento climatico “Summer Melts” e due album: “Seas Near Over” e “Portonovo”, entrambi fortemente ispirati ai viaggi e caratterizzati dal loro classico mix di Pavement e Steely Dan. Dopo una pausa – perché quando la vita ti colpisce, lo fa con forza – tornano con un nuovo album: “Wits In The Big Wide”. Le loro passate buffonate lo-fi hanno lasciato il posto alla metafisica hi-fi, al dolore, alle tecniche di collage e cut-up, e a un sound del Midwest americano passato attraverso un tritacarne di stranezze continentali europee.

<a href="https://kloothommel.bandcamp.com/album/wits-in-the-big-wide">Wits In The Big Wide by Kloothommel</a>

RHODODENDRON – “Ascent Effort”

[Flenser]

alternative

Trasformazione, crescita e rinascita sono i motori di “Ascent Effort”, l’ultimo album del trio di Portland i Rhododendron. Il titolo guarda verso l’alto, ma non verso un punto di arrivo. Il disco documenta un periodo di cambiamento caratterizzato tanto dall’instabilità quanto dal progresso, in cui confusione e rinnovamento si susseguono allo stesso ritmo. Formatisi nel 2019 mentre i membri della band frequentavano ancora il liceo, Ezra Chong (chitarra, voce), Gage Walker (basso) e Noah Mortola (batteria) dei Rhododendron hanno deciso di spingersi oltre i propri limiti musicali senza curarsi dei confini di genere o delle aspettative del pubblico. Attingendo alla sperimentazione spigolosa del rock underground degli anni ’80 e ’90 insieme a elementi di jazz, ambient e musica progressiva, le loro composizioni sono deliberate e intense. I riff si frammentano e si riformano, i ritmi si incastrano in schemi solo per poi disgregarsi, e i passaggi prolungati creano tensione prima di cambiare direzione.

BRUCE SOORD – “Ghosts In The Park”

[Kscope]

prog-rock

In qualità di membro fondatore e principale autore dei The Pineapple Thief, Bruce Soord ha trascorso l’ultimo decennio affinando costantemente uno stile che bilancia la schiettezza emotiva con la sobrietà musicale. “Ghosts In The Park”, il suo ultimo album da solista, è il suo lavoro più personale e sincero fino ad oggi: un disco plasmato dalla perdita, dalla memoria e da quegli spazi di quiete che si rivelano quando la vita continua a scorrere mentre tutto il resto sembra fermarsi. Scritto nell’arco di due anni mentre Soord era impegnato in un tour intensivo con i The Pineapple Thief, l’album ha preso forma in camere d’albergo, città sconosciute e momenti di solitudine forzata. Su questo sfondo, Soord stava affrontando il lungo declino e la morte di suo padre, insieme al continuo progredire dell’Alzheimer di sua madre. Queste esperienze costituiscono la spina dorsale emotiva di “Ghosts In The Park”: il dolore in movimento, i ricordi che affiorano in modo imprevedibile e la silenziosa determinazione ad andare avanti. La chitarra acustica è al centro del disco, spesso catturata in performance grezze e registrate in prima ripresa direttamente nelle camere d’albergo, prima di essere accuratamente integrate con le registrazioni in studio. Questa tensione tra fragilità e controllo definisce il suono dell’album.

GUSTAVO – “Il Coraggio di Non Piacere”

[Alti Records]

pop-rock



“Il coraggio di non piacere” è il nuovo album di Gustavo. Un lavoro che mette al centro autenticità e libertà espressiva, costruito su una visione personale e cruda del nostro tempo, che riconosce la distanza tra le rappresentazioni idealizzate della vita e la sua realtà quotidiana, mettendo in luce le contraddizioni, le fragilità e le sfumature spesso ignorate. I dieci brani che compongono “Il coraggio di non piacere” raccontano la fine di un ciclo personale e artistico, tra disillusione, relazioni, conflitti interiori e ricerca di nuovi equilibri mescolando arrangiamenti acustici, rock e pop; il tutto tenuto insieme da una coerenza nel linguaggio e nello stile di scrittura. L’autore racconta sé stesso con tutte le sue imperfezioni e i suoi colori, oscillando tra canzoni di protesta e canzoni d’amore.

TRISTITROPICI – “Traduzioni”

[Brutture Moderne]

indie-pop, cantautorato

Dopo la pubblicazione di due Ep (il debutto omonimo autoprodotto del 2021 e “Magical Animal” del 2023 per Slowth Records), è ora disponibile il primo album dei Tristitropici dal titolo “Traduzioni“. Anticipato dal singolo “Passaggio” e pubblicato da Brutture Moderne in digitale e vinile edizione limitata, il disco del trio emiliano si compone di otto tracce in equilibrio tra sognante cantautorato e avvincente poliritmia. “Traduzioni” si differenzia dalle precedenti pubblicazioni per uno spiccato uso della voce e per una marcata sezione ritmica, elementi di un panorama sonoro nuovo e riconoscibile. Per quanto la lingua principale sia l’italiano, esso è in realtà commisto a forme dialettali e ad altre lingue, tra cui inglese, francese e talvolta latino in un impasto “rinforzato” tra lirismo e boutade, mai tuttavia in relazione col nonsense. Se l’elaborazione di un altrove fantastico è stata da sempre la cifra per la quale la band si è cimentata nella creazione di paesaggi immaginifici, e talvolta salvifici, è oggi il suo stesso disfacimento, o meglio svelamento, che si preoccupa di tradurre.

TAMIKREST – “Assikel”

[Glitterbeat]

indie-rock

Per vent’anni la musica dei Tamikrest ha illuminato il suono, la cultura e la coscienza del popolo Kel Tamasheq (Tuareg) del Sahara. Tamikrest significa connessione o unione in tamasheq, e la band è diventata una delle voci più vitali del loro popolo, raccontandone le difficoltà e canalizzando esperienze di esilio, perdita e resistenza. “Assikel”, sesto album dei Tamikrest, significa viaggio e mostra quanto lontano siano arrivati. Un nuovo suono, più diretto e viscerale, “Assikel” rappresenta una svolta deliberata. Forte di anni di tour e improvvisazione, la band ha scelto di registrare dal vivo su nastro analogico.

WEIRD BLOOM – “Wrong Time, Wrong Place”

[Wild Honey Records]

glam-rock

Una collisione sonora tra junk-shop glam e misticismo operaio, “Wrong Time, Wrong Place” segna l’inizio di una nuova fase per i Weird Bloom: rumorosa, grezza e spinta costantemente al limite. Pubblicato da Wild Honey Records e mixato da Danilo Silvestri, “Wrong Time, Wrong Place” è un’esplosione viscerale di junk-shop glam e punk-bubblegum, nata nelle sale prova e portata su palchi e chilometri d’asfalto. Le chitarre si accumulano in strati densi e saturi, tra riff boogie e texture distorte, mentre la sezione ritmica spinge con una forza solida, radicata nello stomp dei primi anni ’70 e nel piglio del pub rock.

SHHE – “THALASSA”

[One Little Independent Records]

sperimentale

L’album è stato interamente registrato utilizzando un sintetizzatore modulare e personalizzato, progettato da SHHE e sviluppato in due anni con il produttore scozzese Ben Chatwin. Progettato per accogliere casualità ed instabilità, il synth modulare genera tensioni imprevedibili che agiscono come co-compositori, accogliendo il caos come forza creativa fondamentale. La voce di Shaw è al centro dell’album, tesa e frammentata. “La mia esperienza in Egitto non è stata possibile da verbalizzare e, sebbene la mia voce sia molto presente, agisce più come un’estensione, al posto del linguaggio; manipolata, distorta e talvolta elaborata fino a renderla irriconoscibile” commenta l’artista. Realizzato nel corso degli ultimi tre anni, “THALASSA” richiama l’attenzione sulla complessa situazione idro-politica che coinvolge non solo le coste dell’Egitto ma anche l’intera regione Mena. Durante le ricerche per il disco, Shaw si è interessata anche all’apnea ed ha incorporato tecniche di respirazione fondamentali nel processo di registrazione. Il respiro diventa sia soggetto che metodo, il tramite per superare limiti fisici ed una metafora per la sopravvivenza sopra e sotto la superficie.

HOTT MT – “Haunted House”

[Mutation Records]

indie-pop

Gli HOTT MT sono un gruppo pop sperimentale formatosi nel 2012 da Nick “Spooky Tavi” Logie e Ash “Ashi Dala” Allard. Il nome della band si ispira al programma radiofonico in onde corte di Bill Cooper, Hour of the Time, una trasmissione underground dedicata alla divulgazione di informazioni sugli extraterrestri. Gli incontri con gli UFO e i contatti con gli extraterrestri hanno spinto la coppia a superare i confini, a mantenere viva la curiosità e a costruire un mondo sonoro inondato da chitarre distorte, synth spaziali e voci eteree. Dopo l’uscita del loro primo album, “I Made This”, la band ha avviato una collaborazione duratura con Wayne Coyne dei The Flaming Lips. Il quinto album della band, “Haunted House”, esce in modo indipendente per la loro etichetta Mutation Records. Tutte le canzoni sono state scritte e registrate da Spooky e Ashi, e mixate da Shags Chamberlain (Pearl and the Oysters, Weyes Blood). Il titolo “Haunted House” è un omaggio alla lunga serie di sfortune che il duo ha dovuto affrontare durante la creazione dell’album, scritto nell’arco di cinque anni e registrato in cinque case diverse, dato che la coppia si è trasferita di casa in casa dopo aver perso la propria in un incendio doloso.

MAD HONEY – “Bridge Over Cumberland”

[Deathwish]

indie-rock

“Bridge Over Cumberland” dei Mad Honey è un album ricco di sfumature e contemplativo, caratterizzato da testi narrativi, inquietanti atmosfere drone e vorticosi suoni di chitarra. Il loro secondo lavoro segna un audace cambiamento di tono, poiché la band si avventura oltre le proprie origini shoegaze e dream-pop, intrecciandole con influenze indie-folk. Le 11 tracce si snodano come un viaggio on the road attraverso il sud, con lo sguardo rivolto fuori dal finestrino, a contemplare il passato e a sfrecciare verso un futuro incerto.

MARIO EVANGELISTA -“Da Capo”

[autoproduzione]

world music, blues

“Da Capo” è la storia di una rinascita e di una nuova consapevolezza. “Da Capo” è il primo vero e proprio album da solista di Mario Evangelista, da vent’anni musicista, compositore, arrangiatore e polistrumentista, attivo anche nelle band Pitchtorch e The Gutbuckets, oltre che nel Collettivo Jambona – che ha appena realizzato il disco corale “Noi, Piero” dedicato al cantautore Piero Ciampi – e nelle vesti di produttore per altri artisti. Evangelista è voluto ripartire giustappunto “da capo”, dedicandosi alla composizione di un’immaginaria serie di quadri sonori per chitarra acustica. Ciascuno di essi rappresenta una parte delle molteplici esperienze vissute negli ultimi anni, frutto di varie contaminazioni di stili. L’album è una collezione di otto brani inediti, ispirati dal contatto con musica corsa e africana, mediterranea e irlandese, passando per il blues.

TOUCH GIRL APPLE BLOSSOM – “Graceful”

[K Records]

indie-pop-rock

Le Touch Girl Apple Blossom di Austin non sono certo novizie se c’è da mettere il cuore in mostra. E forse è proprio nel loro nome che sentiamo che hanno trovato il posto giusto alla K Records. Con un tour insieme ai Good Flying Birds stanno infiammando e dando benzina a questa nuova ondata di indie pop!

DESIGN – “Faithless”

[Overdub Recordings]

post-punk

“Faithless” è un lavoro intenso e profondamente concettuale che affronta il tema della perdita – individuale e simbolica – come chiave di lettura di un presente svuotato di senso. Nasce dall’assenza di punti di riferimento, dal silenzio di Dio e dal crollo delle ideologie, ma anche dal bisogno umano di trovare, nell’amore e nella consapevolezza, una possibilità di redenzione. In questo senso, il termine faithless non indica soltanto la mancanza di una fede religiosa, ma una condizione più ampia e attuale: l’incredulità verso la società e verso un mondo che sembra aver tradito ogni promessa di rispetto ed uguaglianza. Dal punto di vista sonoro, il disco si muove in una linea di confine tra post-punk, darkwave ed electronic rock, privilegiando costruzione atmosferica e intensità emotiva.

DEMIKHOV – “The World as Non-Objectivity”

[autoproduzione]

noise-rock

Il sound della band è un mix di post-hardcore e noise-rock, caratterizzato dall’alternarsi di chitarre ruvide e taglienti fino a momenti di esplosiva improvvisazione sonora, contraddistinti da riverberi lisergici e oscillazioni incontrollate. Ma con questo nuovo album la formula cambia, perché l’impeto post-hardcore che da sempre contraddistingue il sound della band lascia spazio ad atmosfere più dilatate, sperimentali, tra l’ambient noise, l’elettronica minimale e la drone music.

<a href="https://demikhov.bandcamp.com/album/the-world-as-non-objectivity-2">The World as Non-Objectivity by Demikhov</a>

BLEECH 9:3 – “Bleech 9:3” EP

[Polydor]

indie-rock

I Bleech 9:3 si sono formati quando Quinlan ha incontrato il chitarrista Sam Duffy agli alcolisti anonimi ed è diventato il suo sponsor, prima di trasferirsi insieme da Dublino a Londra nel 2024. “Penso che la vulnerabilità di quegli incontri ci abbia aiutato a sentirci molto più a nostro agio l’uno con l’altro fin dall’inizio“, dice Quinlan su come la coppia sia riuscita a sviluppare un legame creativo per scrivere le loro prime canzoni. “Penso che trovare qualcuno della tua stessa età, con i tuoi stessi sogni, della tua stessa città e che soffra anche lui della stessa cosa…abbiamo capito subito che potevamo aiutarci a vicenda“, aggiunge Duffy. “Si può impazzire pensando a quanto sia raro tutto questo.“

THE GNOMES – “MORE” EP

[autoproduzione]

garage, power-pop

Originari di Frankston, un sobborgo costiero di Melbourne, i The Gnomes sono un quartetto composto da adolescenti e ventenni che propone una versione selvaggia e ricca di ritornelli accattivanti del beat, del garage e del power pop degli anni ’60. Formata dal cantante e chitarrista Jay Millar a partire da un prolifico progetto amatoriale su Bandcamp, la band ha rapidamente conquistato il pubblico locale prima che il loro album di debutto omonimo, pubblicato nel novembre 2025, ottenesse il plauso internazionale, guadagnandosi recensioni a 4 stelle su Mojo, Shindig! e Vive Le Rock.

SMERZ – “Easy” EP

[Escho]

pop

Le Smerz, il duo norvegese composto da Catharina Stoltenberg e Henriette Motzfeldt, sono pronte a svelare una nuova serie di brani pop dal tono sussurrato. “Verso la fine della realizzazione di Big City Life lo scorso anno, abbiamo scritto la canzone ‘Easy’ e da lì abbiamo preso una direzione diversa“, ha spiegato il duo in un comunicato stampa. “Molte delle canzoni di Big City Life affondano le radici in storie specifiche, mentre questo EP Easy si è presentato come un processo più aperto, quasi come un diario quotidiano. È iniziato come un’istantanea di un momento, quello che stava per diventare la nostra primavera dello scorso anno, ed è stato completato all’inizio della primavera del 2026.”



TIBI – “Alta Stagione”

[Dumba Dischi]

bossa nova, pop

“Alta Stagione” è un racconto per momenti, un insieme di immagini e sensazioni che ruotano attorno alla provincia, alla memoria e alla crescita personale. L’EP nasce dal bisogno di confrontarsi con ciò che si è stati e con ciò che si è diventati, muovendosi tra nostalgia e presa di coscienza. Al centro del progetto c’è Rocca San Casciano – paese di origine di TiBi in provincia di Forlì – luogo reale e simbolico in cui tutto prende forma: le estati al fiume, le amicizie, i primi amori, ma anche il ritorno a quei posti con uno sguardo diverso, più consapevole. Dal punto di vista sonoro, “Alta Stagione” unisce bossa nova, pop e influenze jersey club, mantenendo una coerenza stilistica che accompagna l’ascolto dall’inizio alla fine. Le chitarre morbide e i groove ritmici sostengono un racconto che alterna leggerezza e introspezione.



DENISE BATTAGLIA – “L’Angelo Custode” EP

[Casadei Sonora / Pirames International]

pop

Le sonorità che contraddistinguono i suoi brani sono varie e di natura poliedrica. Pur facendo parte del mondo cantautorale, risultano ben evidenti le influenze pop, folk e soul che Denise riporta nelle sue opere. “L’Angelo Custode” segna anche l’inizio della collaborazione con l’etichetta discografica Casadei Sonora, edizione musicale del Maestro Secondo Casadei, genio di un’Italia che ormai non esiste più nonché fondatore del liscio. Anticipato dai singoli “Vita” (cantato in dialetto romagnolo) e “Sei importante” (con il prezioso featuring di Enrico Gabrielli), “L’Angelo Custode” è una trilogia interamente dedicata alla Romagna e a quel modo autentico di vivere che questa terra, così saggia, porta con sé.

ZVRZI – “EP delle canzoni dal diario” EP

[Costello’s / Giglio Rotto / Artist First]

indie-pop

Le passeggiate solitarie e pensierose di “Caro diario” di Nanni Moretti, lo sguardo che osserva il mondo mentre sta cercando di capire se stesso. Zvrzi riapre il suo quadernetto e ne lascia uscire sei canzoni nate in momenti diversi della vita, rimaste chiuse come pagine personali e riportate oggi alla luce nella loro forma più autentica. Panda vecchie, mille lire, vocali che rimbalzano in testa, estati lunghe e amori che cambiano forma: ogni dettaglio diventa un’immagine viva, sorretta da arrangiamenti essenziali tra indie pop e cantautorato, con chitarre pulite ed elettronica leggera. “EP delle canzoni dal diario” trasforma la memoria privata in un racconto condiviso, con quella malinconia luminosa capace di farci ritrovare stagioni della vita che sembrano lontane ma restano indelebili.

MENURA – “The Bird’s Beat” EP

[autoprodotto]

nu-jazz

Ipnotico duo formato dal trombettista e cantante Marco Indino e dalla batterista Marta Pozzoli. Un’esperienza musicale potente e viscerale. Un sound che fonde l’improvvisazione jazz ai beat elettronici, con sfumature trip-hop, reggae e dub. Una band dal nome certamente già di per sé evocativo. Menura è infatti un genere di uccelli canori che hanno la meravigliosa caratteristica di riuscire a riprodurre i suoni che ascoltano in natura. Il risultato è un’esperienza immersiva che traduce su traccia la potenza imprevedibile delle loro performance dal vivo. Il duo si muove con agilità tra i bassi profondi del Dub, le scansioni ipnotiche del Trip Hop, le vibrazioni solari del Funky e il calore della Cumbia.

LOWSUNDAY – “Low Sunday Ghost Machine – Black” EP

[Projekt:Archive]

darkwave

Con un sound caratterizzato da atmosfera, precisione, ombre e profondità intense fin dal 1994, i Lowsunday stanno ora affermando la loro presenza con rinnovata forza. Mentre il “White EP” esplorava la luce e la consistenza, il “Black EP” ne è la controparte più oscura e la dichiarazione definitiva. Ombre e intensità, chitarre stratificate, ritmi serrati e synth austeri: questo nuovo EP distilla la visione del duo in una forma più nitida e potente, una dichiarazione audace del loro intramontabile potere artistico. “Il ‘Black EP’ è stato un disco emozionante da realizzare — è semplicemente fluito attraverso di noi, proprio come il White EP. Ci sono molti momenti nel disco in cui non capiamo come le canzoni siano arrivate dove sono arrivate. Riconosciamo che le canzoni sono in qualche modo più grandi di noi — è questa la magia che ci spinge a tornare per averne ancora. Non posso fare a meno di vedere questo nuovo EP come l’ombra junghiana. Ci lasciamo andare ad alcune delle emozioni più oscure che proviamo — c’è una natura confessionale in questo“, dice Shane Sahene.