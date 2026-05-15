La nostra gradita anteprima di giornata è per il nuovo video dei The Backlash. Siamo molto contenti di ospitare sulle nostre pagine “Traces“.
Il videoclip del brano si sviluppa come un collage visivo astratto costruito a partire da frammenti di vecchi film, sospeso tra un sogno febbrile e una memoria allucinata. Nel corso del video si intrecciano immagini live della band, che aggiungono una presenza fisica e istintiva all’atmosfera onirica delle immagini.
Più che raccontare una storia, il video crea un paesaggio emotivo espressivo guidato da atmosfera, simbolismo e sensazioni.
Video by Renée Kohl @arlecchino.moderno
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