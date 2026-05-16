Credit: Vanni Natola, a friend of Pazienza, Public domain, via Wikimedia Commons

Oggi Andrea Pazienza avrebbe settant’anni. La sua è un’assenza che, in realtà, non ha mai smesso davvero di parlare. E viene spontaneo chiedersi quali sarebbero state le sue parole davanti al mondo di oggi, alle sue miserie lucidissime, ai silenzi che proteggono i colpevoli, alle menzogne confezionate per coprire massacri, ingiustizie, genocidi, o alle verità trasformate in propaganda e alle coscienze anestetizzate dall’abitudine. Forse, però, la domanda contiene già una risposta. Perché Paz continua a vivere nelle sue opere, nelle sue tavole, nei suoi personaggi, nelle linee nervose e febbrili dei suoi disegni, persino nei bozzetti lasciati a metà, come se ogni tratto custodisse ancora un respiro. Ed è proprio lì, dentro quelle immagini, che possiamo intuire ciò che avrebbe pensato oggi. Pentothal, Zanardi, Pompeo, Pertini: ognuno di loro troverebbe ancora il modo di colpire il nostro tempo con la stessa ironia feroce, con la stessa lucidità disperata, con la stessa capacità di affondare il coltello della verità dentro la carne infetta delle nostre omissioni, delle nostre compiacenze, dei nostri porci comodi.

La mostra “Non sempre si muore” al MAXXI di Roma non è soltanto un omaggio artistico. È qualcosa di più simile a un dialogo aperto, a una ferita che continua a pulsare, a una testimonianza di umanità che attraversa il tempo. In quelle poche parole – “non sempre si muore” – c’è tutto il senso della sopravvivenza dell’arte quando riesce a trasformarsi in coscienza collettiva. Andrea non è più qui fisicamente, ma ci sono ancora le sue opere, e soprattutto il loro significato più profondo, che oggi appare persino più attuale e necessario di allora. Viviamo in un’epoca dominata da sgherri e criminali travestiti da primi ministri, presidenti, uomini delle istituzioni. Un’epoca in cui parole immense come libertà, democrazia o pace vengono svuotate dall’interno, trasformate in involucri vuoti, slogan di cartone dietro cui si nascondono razzismo, odio, discriminazioni e nuove forme di colonialismo. Cambiano i nomi – cooperazione, accordi bilaterali, missioni di pace, sicurezza internazionale – ma la sostanza resta identica: il più forte continua a schiacciare il più debole, il più ricco continua a divorare il più povero, sia nei rapporti tra le nazioni che nella brutalità invisibile della vita quotidiana.

Eppure Pazienza aveva già raccontato tutto questo. Lo aveva fatto attraverso il cinismo gelido di Zanardi, l’impegno umano e politico di Pertini, il realismo doloroso di Pompeo. Personaggi diversi, prospettive differenti, ma una stessa storia che continua a ripetersi generazione dopo generazione: quella dell’essere umano costretto a confrontarsi con le proprie contraddizioni, con la propria vigliaccheria, con il bisogno di scegliere da che parte stare. Per questo osservare le tavole di Paz non significa soltanto guardare dei disegni. Significa entrare dentro un processo di conoscenza. Non basta vedere, così come non basta sentire. Bisogna conoscere, studiare, chiedere, dubitare, criticare, verificare, senza accontentarsi delle ricostruzioni superficiali o delle verità comode costruite dagli interessi di parte o dalla rabbia della pancia. Perché la cosa più facile è sempre odiare qualcun altro, soprattutto chi non si conosce. La più difficile, invece, è riconoscere e sconfiggere il mostro che vive dentro di noi.

Ed è qui che Andrea Pazienza continua a essere necessario. Perché ci ha lasciato le uniche armi che possano davvero salvarci dalla disumanizzazione: l’ironia come forma di resistenza, la sagacia contro la propaganda, il coraggio di esporsi, l’impegno contro l’indifferenza, la fantasia contro il conformismo, il pragmatismo contro le illusioni del potere.

“Non sempre si muore” allora non è soltanto il titolo di una mostra. È una dichiarazione di sopravvivenza. È la prova che certi artisti non appartengono al passato, perché continuano a parlarci con una voce troppo viva per essere sepolta. Andrea Pazienza è uno di loro: continua a guardarci negli occhi, costringendoci ancora oggi a scegliere se restare umani oppure diventare complici.

Pazienza non raccontava soltanto storie: aveva un ritmo. Le sue tavole sembrano spesso improvvisazioni avanguardiste o esplosioni punk. Passano dalla comicità alla tragedia nello spazio di una vignetta, proprio come certe canzoni passano dal rumore al silenzio nel giro di pochi secondi. Per questo il suo immaginario continua a vivere, naturalmente, nella musica alternativa, nel post-punk, nel cantautorato più inquieto e persino nelle trame noise-rock o shoegaze più crude e malinconiche: si tratta, in fondo, di luoghi artistici in cui convivono la bellezza e la rovina, l’ironia e la disperazione, la rabbia e la tenerezza. Canzoni che non riescono mai a stare ferme dentro un solo genere, dentro una sola emozione, dentro una sola verità.