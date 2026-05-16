Credit: Heather McDonald

Dopo aver pubblicato, via Drag City / Bella Union, il loro sesto album, “Love Changes Everything“, a giugno 2024, i Dirty Three annunciano anche il loro ritorno in Italia.

Con il nuovo LP il trio originario di Melbourne composto da Warren Ellis, Jim White e Mick Turner è riemerso ancora una volta dalle onde incessanti che si infrangono sulla nostre fragile nave del tempo (alla deriva nell’oceano eterno e che sta imbarcando acqua): i Dirty Three sono tornati, impigliati nelle alghe, sporchi e con tre sguardi minacciosi visibili a chilometri di distanza e non perdono un altro minuto perché niente è garantito. Per il loro primo disco in oltre dieci hanno preso un volo, si sono riuniti e hanno cominciato a suonare.

La storica band australiana arriverà nel nostro paese martedì 27 ottobre nella Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza per quella che sarà la sua unica data italiana (e la sua prima dal 2012).

I biglietti, che costano dai 50 ai 60 € a seconda del settore, saranno in vendita a partire da mercoledì 20 maggio su ‘Tcvi.it‘.