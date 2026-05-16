credit: Mary McCartney

Paul McCartney ha grande stima di Bob Dylan, ma ha qualcosa da dire sui suoi live.

In un’intervista a The Rest Is Entertainment, McCartney ha riflettuto sull’abitudine di Dylan di “reinterpretare”, nei live, i suoi vecchi brani più classici o di ignorarli completamente o, ancora, di andare a pescare cose molto oscure e poco conosciute della sua discografia, suggerendogli di provare a tenere un po’ più in considerazione il suo pubblico.

“Sono stato a vedere un paio di concerti di Bob e non riuscivo a capire quale canzone stesse cantando. Questo è un po’ troppo perché, voglio dire, conosco i suoi pezzi e, sapete, capisco se non vuole fare Mr Tambourine Man, forse ne ha abbastanza, ma mi piacerebbe sentirla. E ho pagato.“

In merito ai suoi show Macca dice: “Penso che potremmo suonare canzoni che la maggior parte delle persone non conosce e avere molti ‘buchi neri’…ma hanno pagato un sacco di soldi.“

McCartney torna poi su questo tema “Hanno tutti pagato per entrare e non sono necessariamente tutti ricchi“, dice. “Quindi, penso: perché non dovrei dare loro ciò che vogliono?“

McCartney ha anche parlato di come suonare i più grandi successi sia un modo sicuro per unire il pubblico: “Soprattutto di questi tempi, se suoni qualcosa come ‘Hey Jude’ vedi tutto il pubblico cantare insieme. Nell’America di Trump, dove repubblicani e democratici si azzuffano, quando suoniamo quella canzone, non è così. A tutti piace da morire. È incredibile. All’improvviso, questa sala si è dimenticata di tutto. Non litighiamo: cantiamo semplicemente insieme. Cose del genere, credo, sono preziose.“

