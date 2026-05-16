I Lunar Twin annunciano il nuovo album “Night Jaguar” con un nuovo singolo, “Disappear in the Earth”.

“Night Jaguar”, a quanto ci dicono le note stampa, segna sia un’audace evoluzione del loro sound sia una potente continuazione dello stile atmosferico caratteristico del gruppo

“Disappear in the Earth” ha un video diretto da Roberto Naal che dà vita ai temi della canzone con autenticità cruda e poesia visiva, attingendo direttamente dall’esperienza vissuta della migrazione e della resilienza.

“Disappear in the Earth” racconta una storia viscerale di esilio forzato e del lungo, incerto viaggio alla ricerca della sopravvivenza — vagando da soli a piedi attraverso vasti deserti e montagne deserte. Il brano fonde la profondità emotiva tipica dei Lunar Twin con una tavolozza sonora fresca e intensa che punta verso il nuovo audace territorio esplorato in “Night Jaguar”.

Bryce Boudreau sulla canzone: “È una storia antica quanto la terra ed è anche una storia di questo preciso momento. Parla della ricerca solitaria nell’oscurità, dell’attraversamento di un deserto dell’anima.“

“Night Jaguar” uscirà a settembre.

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